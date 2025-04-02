Haber Tarihi: 02 Nisan 2025 17:52 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 17:52

İBB bursu 2 taksit ne zaman yatacak? 2025 İBB bursu tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine 15 bin lira burs desteği sağlıyor. İBB bursu ilk taksiti ocak ayında yapılmıştı. Yaklaşan bayram ile birlikte öğrenciler, ihtiyaçlarını karşılaşmak için İBB bursu 2. taksitin yatacağı tarihi merak ediyor.

İBB bursu 2 taksit ne zaman yatacak? 2025 İBB bursu tarihi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine toplamda 15.000 TL burs desteği sağlamaktadır. Bu burs, 7.500 TL'lik iki taksit halinde ödenmektedir. İlk taksit ödemeleri Ocak 2025'te gerçekleştirilmiştir

İBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

İBB bursunun ikinci taksit ödemelerinin Mart ayı sonuna kadar öğrencilerin hesaplarına yatırılması planlanmaktadır. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri de göz önüne alındığında, ikinci taksitlerin Mart ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

BURS ÖDEMESİ NEREDEN KONTROL EDİLİR?

Burs ödemeleri yapıldığında, öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Öğrenciler, bursun hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek için başvuru sırasında belirttikleri banka hesaplarını düzenli olarak takip etmelidirler. Herhangi bir aksaklık durumunda, İBB'nin resmi iletişim kanalları üzerinden bilgi alınabilir.

İBB bursu 2 taksit ne zaman yatacak 2025? Bayram öncesinde 7 bin 500 lira ödeme tarihi merak ediliyor - 2. Resim

İBB BURS ÖDEME TAKVİMİ 2025

Toplam Burs Miktarı: 15.000 TL (7.500 TL x 2 taksit)

İlk Taksit Ödemesi: Ocak 2025'te yapıldı.

İkinci Taksit Ödemesi: Mart 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Öğrencilerin, burs ödemeleriyle ilgili güncel duyuruları takip etmek için İBB'nin resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.
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