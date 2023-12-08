Haber Tarihi: 08 Aralık 2023 12:22 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 12:22

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek amacıyla verilen bursun başvuruları 20 Ekim'e kadar alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Peki, 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu ne zaman açıklanacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında yapılacak olan burs yardımları, geri ödemesiz olarak öğrencilere sağlanacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarında son durumu derledik. 

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar
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