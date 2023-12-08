İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında yapılacak olan burs yardımları, geri ödemesiz olarak öğrencilere sağlanacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarında son durumu derledik.



İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?



İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.



İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.



İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *



Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **



BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER



Açık öğretimde okuyan öğrenciler



Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler



Ücretli değişim programında bulunanlar



Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler



Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar



Sabıka kaydı olanlar

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