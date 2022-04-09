Hull City, iki maç sonra kazandı!

İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City, iki maç sonra kazandı!
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09 Nisan 2022 18:56
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, İngiltere Championship'te Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Ligin 41. haftasında Hull City, 1-0'lık skorla mağlup etti. Hull City'ye galibiyeti getiren tek golü 74. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç sonra galip geldi ve puanını 44'e yükseltti. Middlesbrough ise 62 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında kendi sahasında Cardiff City'yi ağırlayacak. Middlesbrough ise Bournemouth ile karşılaşacak.

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