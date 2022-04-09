Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, İngiltere Championship'te Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.
Ligin 41. haftasında Hull City, 1-0'lık skorla mağlup etti. Hull City'ye galibiyeti getiren tek golü 74. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç sonra galip geldi ve puanını 44'e yükseltti. Middlesbrough ise 62 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında kendi sahasında Cardiff City'yi ağırlayacak. Middlesbrough ise Bournemouth ile karşılaşacak.
Ligin 41. haftasında Hull City, 1-0'lık skorla mağlup etti. Hull City'ye galibiyeti getiren tek golü 74. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç sonra galip geldi ve puanını 44'e yükseltti. Middlesbrough ise 62 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında kendi sahasında Cardiff City'yi ağırlayacak. Middlesbrough ise Bournemouth ile karşılaşacak.