Oklahoma City Thunder çaylağı Chet Holmgren, Yılın Çaylağı ödülü sıralamasında lider olmasına rağmen henüz hiçbir şey kanıtlamadığına inandığını söyledi.



Thunder'ın yükselen yıldızı Holmgren, ROY ödülü aday sıralamasında lider olmasına rağmen, verdiği bir röportajda henüz hiçbir şey kanıtlamamış olduğu samimi sözlerle ifade etti:



"Henüz hiçbir şey kanıtlamış değilim. Sadece 30 maç oynadım. Halen kat edecek çok yolum var."



Holmgren ilk 31 maçında 17.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.7 blok ortalamaları yakalayarak, Thunder'ın 23-9'luk derecesini yakalamasında önemli bir rol oynadı.





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