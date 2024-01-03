Holmgren: "Henüz hiçbir şey kanıtlamadım"

Oklahoma City Thunder çaylağı Chet Holmgren, Yılın Çaylağı ödülü sıralamasında lider olmasına rağmen henüz hiçbir şey kanıtlamadığına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Holmgren: 'Henüz hiçbir şey kanıtlamadım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 14:33
Son güncelleme 03 Ocak 2024 14:39
Oklahoma City Thunder çaylağı Chet Holmgren, Yılın Çaylağı ödülü sıralamasında lider olmasına rağmen henüz hiçbir şey kanıtlamadığına inandığını söyledi.

Thunder'ın yükselen yıldızı Holmgren, ROY ödülü aday sıralamasında lider olmasına rağmen, verdiği bir röportajda henüz hiçbir şey kanıtlamamış olduğu samimi sözlerle ifade etti:

"Henüz hiçbir şey kanıtlamış değilim. Sadece 30 maç oynadım. Halen kat edecek çok yolum var."

Holmgren ilk 31 maçında 17.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.7 blok ortalamaları yakalayarak, Thunder'ın 23-9'luk derecesini yakalamasında önemli bir rol oynadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery