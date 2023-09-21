HJK - PAOK maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | HJK - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HJK - PAOK karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. HJK ile PAOK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, HJK - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? HJK - PAOK maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
HJK - PAOK MAÇI CANLI İZLE HJK - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
HJK - PAOK maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün maçları şöyle:
19.45 Legia Varşova - Aston Villa
19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar
19.45 Genk - Fiorentina
19.45 Ferencvaros - Cukaricki
19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen
19.45 HJK - PAOK
19.45 Ludogorets - Spartak Trnava
19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland
22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik
22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik
22.00 Zorya Luhansk - Gent
22.00 Viktoria Plzen - Ballkani
22.00 Dinamo Zagreb - Astana
22.00 Club Brugge - Beşiktaş
22.00 Lugano - Bodo/Glimt
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