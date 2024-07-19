Haber Tarihi: 19 Temmuz 2024 16:01 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 16:26

Havalar Ne Zaman Soğuyacak, Serinleyecek? 2024

2024 yılı Temmuz ayı Türkiye'de oldukça sıcak geçiyor. Peki, bu sıcak havalar ne zaman sona erecek? Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, serinlik beklenen tarihten biraz daha gecikebilir.

Havalar Ne Zaman Soğuyacak, Serinleyecek? 2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Temmuz ayı sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklığın 40 dereceyi aşması öngörülüyor.

Ağustos ayı başında ise birkaç derecelik bir düşüş olması bekleniyor. Bu düşüş, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde daha belirgin olacak. Eylül ayı ise mevsim normallerine dönüşün başlayacağı ay olarak tahmin ediliyor.

El Niño olayının sona ermesi ve La Niña etkisinin başlaması da hava sıcaklıklarını düşüren etkenler arasında yer alıyor. La Niña'nın etkisi ile Eylül ve Ekim aylarında daha serin ve yağışlı bir hava bekleniyor.
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