Hava durumu Ankara, Bugün Ankara'da hava nasıl? 14 Temmuz Meteoroloji Ankara Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum'un kuzey, Samsun'un doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olarak hafif sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutluEDIRNE °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISTANBUL °C, 33°CParçalı bulutluKOCAELI °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.DENIZLI °C, 38°CAz bulutlu ve açıkIZMIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKÜTAHYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutluUSAK °C, 33°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Hatay'ın kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CParçalı ve az bulutluMERSIN °C, 32°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CParçalı ve az bulutluESKISEHIR °C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkNIGDE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutluKARABUK °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.BAYBURT °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.BITLIS °C, 33°CAz bulutlu ve açıkERZURUM °C, 30°CParçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATMAN °C, 43°CAz bulutlu ve açıkDIYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZIANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAGüney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu ve yerel kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.İstanbul 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 28 derece olacak. 15 Temmuz 2018 Pazar günü ise çok bulutlu, sıcaklık 28 derece olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı; Hafta sonunda iç ve Doğu bölgelerde azalacak ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.Dolu nedir ve nasıl oluşur?Atmosferde dünyayı etkileyen birçok hava olayı meydana gelir. Bu hava olaylarından en çok rastlanılan olay ise yağmurdur. Türkiye'nin dünya üzerindeki jeopolitik konumu incelendiğinde ise, yağmur özellikle Karadeniz bölgesinde oldukça sık yaşanır ve bu hava olayı bazen oldukça yıkıcı ve gerisinde olumsuz izler bırakan olaylara dönüşebilmektedir. Bu duruma ilk akla gelen selin dışında, dolu olayı da neden olur. Dolu oluştuğu zaman oldukça yıkım etkisi potansiyeli bulunan dolu hava olayı, yağmur damlalarının geçirdiği birtakım olaylar neticesinde sıvı olarak değil katı olarak yani donmuş bir şekilde yere düşmesidir. Bu hava olayına Türkiye'de yılın bazı kesimlerinde rastlanmakta ve de bu hava olayı yaşandığı zaman çevreye büyük zararlar verebilmektedir. Fakat Türkiye için büyük bir şans olarak bu hava olayı pek de fazla görülmez.Dolu Türkiye'de çok fazla görülmezken dünya çapında görülme alanları incelendiğinde ise, Kuzey Amerika özellikle de Meksika oldukça ön plana çıkan yerler arasında yer alır. Atmosferde yer alan su buharlarının yani bulutların pek çok türleri bulunmaktadır. Bununla birlikte dolu hava olayı, kule tipi adı verilen bulut türlerinde yaşanan hava akımları sonucunda oluşur. Katı ve donmuş yağmur damlacıklarının bu bulut türlerinde nasıl oluştuğu incelendiğinde ise, bulutların içerisinde bulunan damlacıklar, atmosferde hava akımına tutunurlar.Burada 0 ile -40 dereceleri arasında bu damlacıklar donar ve tabakalar haline gelirler. Burada yaşanan erime ve ardından donma olayları ise, görüldüğünde etkileri şiddetli olarak hissedilen dolunun oluşmasına neden olmaktadır. Zararın şiddetli hissedilmesindeki asıl neden ise, donmuş olan ve çeşitli büyüklerde olan dolu taneleri, yeryüzüne düşme anında bir enerji kazanır ve bu enerji çevreye zarar verebilmektedir.Bulutlardaki yağmur damlacıklarının donar ve bu damlacıkların katı haldeki kazandıkları hacim bulutlarda tutunmalarına engel olur. Böylece bulutlarda tutunma şansı bulamayan dolu taneleri, yerçekimin de etkisiyle yeryüzüne serbest ve hızlı bir şekilde inmektedir. Dolu tanecikleri yeryüzüne düşerken akla gelebilen bir durum olan sıcaklık farkı onların şeklini etkilemez. Dolu tanecikleri bulutun içindeki sıcaklıkla atmosferdeki sıcaklık farkından etkilenmezler. Böylece katı halde yeryüzüne düşmeye devam ederler. Aynı zamanda bulutların içlerinden geçmekte olan kar kristalleri de dolunun oluşmasına neden olabilmektedir. Bu geçiş esnasında bu kristaller kar yağışına ya da yağmura dönüşebilir. Bu dönüşmenin ardından da yer çekimi kuvveti etkisiyle birlikte doluya dönüşerek yeryüzüne düşebilmektedirler.Bunların dışında oluştuğu zaman çok şiddetli etkileri bulunan ve bir rüzgar türü olan fırtınalar da dolunun oluşmasına neden olabilmektedir. Fırtınayla birlikte gelişen yağmur yağışlarında, yağmur damlacıkları fırtınanın içerisinde bulunan havanın da etkisiyle donabilmekte ve ya fırtınayla ya da serbest olarak yeryüzüne düşebilmektedir. Aynı zamanda bu dolu tanecikleri fırtınanın etkisiyle yukarı doğru da yönelebilmektedir. Oldukça şiddetli bir hava akımı olan fırtınada dolu tanecikleri havada çok daha fazla kalırlar ve bu fazla zaman geçirme onların daha da donarak ağırlaşmasına neden olur.Fırtınayla birlikte oluşan dolu taneleri oldukça tehlikelidir. Çünkü havada çok daha fazla zaman geçer ve bu tanecikler sürekli olarak ağırlaşır ve kütlesi artar. Bu artış da bir yere kadardır. Hava artık bu tanecikleri taşıyamaz ve oldukça büyük kütleli dolu taneleri yeryüzüne düşer. Öyle ki bu zamana kadar ağırlığı en fazla olan dolu tanesi Bangladeş'e düşmüştür ve ağırlığı yaklaşık olarak 1 kilogramdır. Bu ağırlığın yerçekimi etkisiyle yere düşerken kazandığı enerji de hesaba katıldığında, dolunun neden çevreye ve kişilere oldukça büyük zararlar verebileceği çok net bir şekilde orta çıkar.