Hatay Şehir Hastanesi ne zaman yapıldı, açıldı? Hatay Şehir Hastanesi'ni kim yaptı?

Vali Rahmi Doğan, iki devlet hastanesi ve bir polisevinin yıkıldığını duyurdu.Doğan, AA muhabirine, deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan binalar olduğunu söyledi.İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ve polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."TOKİ tarafından yaptırılan 750 yataklı Antakya Devlet Hastanesi, 6 kat ve 13 bloktan oluşmaktaydı.Öte yandan hastanede, 2 helikopter pisti, 56'sı engelliler için olmak üzere 1.125 araçlık otopark yer alıyordu.