Hastaneler, sağlık ocağı, eczane açık mı? 30 Ekim pazartesi bugün hastaneler, sağlık ocakları, eczane açık mı?

Bugün nereler tatil sorusu, 30 Ekim Pazartesi günü için okullarda tatil kararı alınmasıyla birlikte merak konusu oldu. Hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler, Resmi daireler, bankalar, kütüphaneler, PTT gibi kurumların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, programını buna göre hazırlayarak harekete geçecek. Peki, bugün hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgilerHastaneler, sağlık ocağı, eczanelerin 30 Ekim Pazartesi günü açık olup olmadığı merak konusu oluyor.30 Ekim Pazartesi günü, okullar haricinde tüm kurum ve kuruluşlar hizmete kaldığı yerden devam edecek.Hastaneler, eczaneler, polikinlikler ve sağlık ocağı açık olacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar 29 Ekim Pazar günü kapalıydı.30 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olmaması sebebiyle bankaların açık olması bekleniyor.PTT bugün normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.Kütüphaneler bugün normal işleyişinde çalışacak.