Hastaneler, sağlık ocağı, eczane açık mı? 30 Ekim pazartesi bugün hastaneler, sağlık ocakları, eczane açık mı?

Bugün nereler tatil sorusu, 30 Ekim Pazartesi günü için okullarda tatil kararı alınmasıyla birlikte merak konusu oldu. Hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler, Resmi daireler, bankalar, kütüphaneler, PTT gibi kurumların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, programını buna göre hazırlayarak harekete geçecek. Peki, bugün hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler BUGÜN HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Hastaneler, sağlık ocağı, eczanelerin 30 Ekim Pazartesi günü açık olup olmadığı merak konusu oluyor.
30 EKİM BUGÜN HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI, ECZANELER AÇIK MI?
30 Ekim Pazartesi günü, okullar haricinde tüm kurum ve kuruluşlar hizmete kaldığı yerden devam edecek.
Hastaneler, eczaneler, polikinlikler ve sağlık ocağı açık olacak. BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar 29 Ekim Pazar günü kapalıydı. 30 EKİM BANKALAR AÇIK MI?
30 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olmaması sebebiyle bankaların açık olması bekleniyor. BUGÜN PTT TATİL Mİ, AÇIK MI?
PTT bugün normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
BUGÜN KÜTÜPHANELER TATİL Mİ, AÇIK MI?
Kütüphaneler bugün normal işleyişinde çalışacak.
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