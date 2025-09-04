04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Hamdi Akın: "Fenerbahçe küllerinden doğdu"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

calendar 04 Eylül 2025 15:09 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 15:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hamdi Akın: 'Fenerbahçe küllerinden doğdu'






Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı "Gündem Özel" programında kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

"GAYRİMENKUL SATMADAN BORCUMUZU DÜŞÜRDÜK"

Hamdi Akın, Bankalar Birliği borcunun ciddi ölçüde azaldığını vurgulayarak,



"347 milyon Euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon Euro'ya kadar düşürdük." ifadelerini kullandı.

SPOR AKADEMİSİ VE TESİSLER

Fenerbahçe'nin Maltepe'deki spor akademisi projesine de değinen Akın, şunları söyledi:

"Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek."

Ayrıca kulübün diğer branşlarına yönelik yatırımları da açıkladı:

"Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon Euro'luk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek."

STADYUM KAPASİTESİ ARTACAK

Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Stadyumu için de yeni planları olduğunu açıklayan Hamdi Akın, kapasitenin artırılacağını duyurdu:

"50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." dedi.

"FENERBAHÇE KÜLLERİNDEN DOĞDU"

"Evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak 'Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu' diyebiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır."

