Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 11:17

Halka arz takvimi 1 Aralık 2023: Bugün yeni halka arz var mı?

Halka arz takvimi 1 Aralık 2023: Bugün yeni halka arz var mı? sorusunun cevabı borsada halka arzı takip eden yatırımcılar tarafından araştırılıyor. SPK tarafından halka arzına onay verilen üç yeni firma talep toplama işlemlerine başladı. Çates Elektrik Üretim A.Ş, Batı Ege Gayrimenkul ve Şeker Yatırım lot sayısı, hangi bankalarda olduğu, katılım endeksi ve diğer detaylar araştırılıyor. SPK tarafından onay bekleyen Koray Holding, Zorlu Yenilebilir A.Ş, Yeşil Global, Ferbis Tarım gibi firmalar bulunuyor. Halka arz olacak üç firma SKYMD, BEGYO, CATES hisse koduyla işlem görüyor. Peki Bugün hangi halka arz var mı, hangi halka arzlar var? Halka arz talep toplama ne zaman? İşte, 1 Aralık halka arz takvimi…

Halka arz takvimi 1 Aralık 2023: Bugün yeni halka arz var mı?
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Çates Elektrik A.Ş halka arz ile merak şirket mevcut 140 milyon 450 bin TL olan sermayesini 165.2 milyon TL'ye çıkaracak. Bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL ile mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları A.Ş'nin 8 milyon 255 bin TL halka arz olacak. 1 TL nominal değerli paylar 57.15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Çates Elektrik talep toplama işlemleri için tarih belli oldu. Batı Ege Gayrimenkul mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. Batı Ege Gayrimenkul halka arzı bu hafta başlıyor. Peki Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Yeni halka arz var mı, talep toplama ne zaman? İşte, 1 Aralık Halka arz tarihleri…
HALKA ARZ TAKVİMİ 1 ARALIK 2023

Halka arz olacak şirketler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirleniyor. Şartların uygun olması durumunda SPK firmaların halka arzına onay veriyor.

Birçok firma halka arz başvurusunu tamamladı ve SPK'dan onay bekliyor. Henüz 20-25 Kasım'da halka arz olacak firmalar açıklanmadı. Başvuru sonuçlarını bekleyen firmalar ise şu şekilde;

Çates halka arz detayları için tıklayınız

Şeker Yatırım halka arz detayları için tıklayınız

Batı Ege Gayrimenkul halka arz detayları için tıklayınız

HALKA ARZ TAKVİMİ 1 ARALIK 2023

Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzına onay verilen Çates Elektrik ve Batı Ege Gayrimenkul halka arz tarihleri açıklandı.

Buna göre Çates Elektrik Üretim A.Ş 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Benzer şekilde Batı Ege Gayrimenkul A.Ş talep toplama işlemleri 30 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 1 Aralık tarihinde sona erecek.

SPK onayı alan Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz oluyor. Şirket, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırarak 155.000.000 TL'ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin mevcut ortağı Şekerbank T.A.Ş.'nin (SKBNK) sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli paylar da satılacak. Şirket böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışını gerçekleştirecek. Şeker Yatırım 30 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında halka arz olacak.


SPK HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ ONAYI BEKLİYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzına onay verilen şirketler haftalık bülten ile belli oluyor.

GFS Holding A.Ş, Marbaş Menkul Değerler A.Ş, Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş, Yeşil Global Enerji A.Ş, Koray Holding A.Ş, Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş, (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş, Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş, Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş, Enda Enerji Holding A.Ş ise başvuru sürecinde olan firmalardan.

 
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