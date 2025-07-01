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Hakim Ziyech, ülkesi Fas'a dönüyor!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech, ülkesinin takımlarından Casablanca ile anlaşmaya vardı.

calendar 01 Temmuz 2025 12:05
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Hakim Ziyech, ülkesi Fas'a dönüyor!
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Galatasaray'ın geçen sezon Al-Duahil'e bedelsiz olarak gönderdiği Hakim Ziyech, Katar'da da başarılı olamadı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Duhail'in serbest bıraktığı Faslı oyuncu, ülkesinin takımlarından Casablanca ile prensipte anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki Ziyech'in bıurada futbola veda etmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 34 maçta forma giyen Faslı yıldız, 8 gol, 5 asist kaydetti.

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