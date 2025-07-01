Hakim Ziyech, ülkesi Fas'a dönüyor!

Galatasaray'ın geçen sezon Al-Duahil'e bedelsiz olarak gönderdiği Hakim Ziyech, Katar'da da başarılı olamadı.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Duhail'in serbest bıraktığı Faslı oyuncu, ülkesinin takımlarından Casablanca ile prensipte anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki Ziyech'in bıurada futbola veda etmesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 34 maçta forma giyen Faslı yıldız, 8 gol, 5 asist kaydetti.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Duhail'in serbest bıraktığı Faslı oyuncu, ülkesinin takımlarından Casablanca ile prensipte anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki Ziyech'in bıurada futbola veda etmesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 34 maçta forma giyen Faslı yıldız, 8 gol, 5 asist kaydetti.