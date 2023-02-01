Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Hakim Ziyech kimdir, kariyeri

Son dakika transfer haberleri... Avrupa transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni transferler için hazırlanıyor. Fransız basını, PSG'ye transfer evraklarının yetişmemesi nedeniyle kriz yaşanan Ziyech hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte transferin detayları...HAKİM ZIYECH FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?
Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatabilir. Philippe Coutinho gibi dünyaca ünlü yıldızların adının anıldığı sarı-lacivertlilerde, taraftarlar Hakim Ziyech'i Fenerbahçe'de görmek istiyor.
TARAFTARLAR SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Fenerbahçe taraftarları, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası Chelsea'de forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in takımlarına gelmesini istiyor. Sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla "Ziyech Fener'e" etiketini ülke gündeminin zirvesine yerleştirdi. 15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 15 maçta forma giydi, Faslı futbolcu takımına 1 asistlik katkı sağladı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: