Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 16:00 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 16:00

Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Hakim Ziyech kimdir, kariyeri

Son dakika transfer haberleri... Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye transfer olaca mı sorusu bir anda gündem oldu. Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de taraftarlar, Hakim Ziyech'in sarı-lacivertli formayı giymesi için yönetime baskı yapıyor. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla "Ziyech Fener'e" etiketini ülke gündeminde zirveye yerleştirdi. Peki, Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Hakim Ziyech kimdir, kariyeri

Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Hakim Ziyech kimdir, kariyeri
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Son dakika transfer haberleri... Avrupa transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni transferler için hazırlanıyor. Fransız basını, PSG'ye transfer evraklarının yetişmemesi nedeniyle kriz yaşanan Ziyech hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte transferin detayları...

HAKİM ZIYECH FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?
Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatabilir. Philippe Coutinho gibi dünyaca ünlü yıldızların adının anıldığı sarı-lacivertlilerde, taraftarlar Hakim Ziyech'i Fenerbahçe'de görmek istiyor.
TARAFTARLAR SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Fenerbahçe taraftarları, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası Chelsea'de forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in takımlarına gelmesini istiyor. Sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla "Ziyech Fener'e" etiketini ülke gündeminin zirvesine yerleştirdi.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 15 maçta forma giydi, Faslı futbolcu takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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