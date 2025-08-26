Haber Tarihi: 26 Ağustos 2025 17:10 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 17:10

Hakem Kurulu kararı ne zaman yürürlüğe girecek? 2025

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun verdiği karardaydı. 26 Ağustos Salı günü Hakem Kurulu kesin kararını açıklayarak memur zammı oranlarını belirledi. Şimdi ise gözler kararın yürürlüğe gireceği tarihte...

Hükümet ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayan memur zammı görüşmelerinde, Hakem Kurulu'nun nihai kararı merakla bekleniyordu. Nihai karar Hakem Kurulu'ndan çıktı. 2026 ve 2027 yılları için memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranlarını onaylanırken kararın ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor.

HAKEM KURULU MEMUR ZAMMI KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 26 Ağustos 2025'te gerçekleştirdiği dördüncü toplantısında, 2026 ve 2027 yılları için memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranlarını onayladı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Buna göre, 2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7. 2027 için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam uygulanacak. Ayrıca, taban aylığa 1.000 TL artış yapılacak.

Hakem Kurulu'nun kararı, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarını doğrudan etkileyecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, memur maaşlarında ve emekli aylıklarında artışlar, 2026 Ocak ayından itibaren bordrolara yansıyacak.

HAKEM KURULU KARARI KESİN Mİ?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun verdiği karar kesin ve bağlayıcı olup, itiraz yolu bulunmuyor. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, 11 üyeden oluşan kurulun oy çokluğuyla aldığı kararlar, toplu sözleşme hükmünde kabul ediliyor.

MEMUR ZAMMI ORANLARI NE KADAR OLDU?

2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7; 2027 için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca, taban aylığa 1.000 TL artış uygulanacak.
