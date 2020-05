Hacet namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat

nasıl kılınacak, 31 Mayıs Cuma(bugün)sorularının yanıtı haberimizde. Peki konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ne açıklama yaptı? İşte bugün Hacet ve yatsı namazı saat bilgisi...Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rek,tta Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki ayetler okunur:Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel KürsiHacet namazı 2. Rekatta: Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.Hacet namazı 2. Rekatin sonunda: Ettehiyyatü +salli +barikHacet namazı 3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.Hacet namazı 4. Rekatta: Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.Rekatin sonunda: Ettehiyyatü + Allahümme salli + Allahümme barik +Rabbena duaları okunur.Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardıTesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece birinci rek'at kılınmış olur.İkinci rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.Üçüncü rekata kalkılır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.Dördüncü rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.- Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.- İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.- Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübh,neke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.- Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hümme salli ve All,hümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.- İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hüme salli, All,hümme barik, Rabben, ,tina ve Rabbena firli" okuduktan sonra sel,m verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:Sübh,ne zil-mülki vel-melekût.Sübh,ne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cem,li vel-cel,li vel ceberût.Sübh,n-el melikil mevcûd. Sübh,nel melik-il ma'bûd.Sübh,n-el melikil hayy-illezî l, yen,mü ve l, yemût.Sübbûhun, kuddûsün, Rabbün, ve Rabb-ül mel,iketi ver-rûh.Merhab,, merhab,, merhab, ya şehr-i Ramaz,n.Merhab,, merhab,, merhab, y, şehr-el bereketi vel gufr,n.Merhab,, merhab,, merhab, y, şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve til,vet-il Kur',n. Evvelühû, ,hıruhû, z,hiruhû, b,tınühû y, men l, ilahe ill,hû. (Allahümme salli al, Muhammed.)Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhab,) yazılı olan yerler (Elved,) diye okunur.İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli al, Muhammed)2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:Allahümme salli al,, seyyidin, Muhammedin ve al, ,li seyyidin, Muhammedin biadedi külli d,in ve dev,in ve b,rik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîr,. (Allahümme salli al, Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîr,n ve kesîr,) denir.3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):Y, hann,n, y, menn,n, y, deyy,n, y, bürh,n,Y, zel-fadli vel-ihs,n, nerc-ûl afve vel-gufr,n,Vec'al-n, min utek,i şehr-i ramaz,n bi-hürmet-il Kur',n.4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;-"Resulullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.Sabah olunca Efendimiz (asm):-'Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır' buyurdu.Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kif,yedir. Bir memlekette yahut bir mahallede oturan insanların bir kısmı teravihi mescidlerde cemaatle kılarlarsa teravihi cemaatla kılma sünneti yerine getirilmiş olur. Bu durumda başkaları için teravihi tek başına kılmak c,iz olur. Ne var ki teravih namazı uzun olduğundan tek başına kılanda, yanılma veya ihmal durumu olabilir. Hiç olmazsa evlerde ev halkıyla cemaat olup birlikte kılınırsa, böyle bir mahzur da ortadan kalkmış olur.Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sah,be-i Kir,m'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın v,cib olduğu sanılmaması içindir.