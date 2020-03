Gündüz Bey Nasıl öldü? Ertuğrul'un oğlu Gündüz (ALP) Bey kimdir, öldürüldü mü?

Sadettin Köpek, Ertuğrul'a "Sultanımızın emriyle, bu topraklardaki vazifem bitmiştir. Bugün Allah'ın izniyle Konya'ya döneceğim. Verdiğin hükümlerin hesabı gayrı senden sorulur, bilesin. İnşallah verdiğin hüküm bu topraklara bela getirmez. Bu sözümü de yabana atmayasın." dedi. Ertuğrul ise, "Ben vazifemi yaptım Emir Sadettin. İnşallah sen de Konya'ya vardığında, Sultanımızı zehirleyenleri de bana ve Alplerim'e de tuzak kuranları da tez vakitte bulacak mahareti gösterirsin." dedi.



Öte yandan Ertuğrul'un Sadettin'e "Sultanımızın zehirlendiğini gördüğümde, sefere giderken tuzağa düştüğümde, devletimizi devlet olmaktan çıkaranlar olduğunu gördüm. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Sen de bilesin ki, uç beyliğim altındaki bu topraklarda leş kargalarına müsaade etmeyeceğim. Devletimiz ebet müddet daim kalacaktır. Sultanımız, uğrunda olmaya hazır yiğit beylerin olduğunu bilsin, bu bize yeter." dediği sahne büyük dikkat çekti.



Geçtiğimiz haftaki bölümde beylikten gönderilen Dündar, "Müsadenle yola revan olacağım beyim, bir emriniz var mıdır?" diye Ertuğrul'a sordu. Ertuğrul ise, "Göz o ki; dağın ardını göre, akıl o ki; başa geleceği bile Dündar. Çıktığın bu yolda gözlerin görür, aklın da başına gelir inşallah." diyerek yanıtladı ve ardından Dündar helallik alarak ayrıldı.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 95. BÖLÜM ÖZETİ



Köle tüccarı Simko ve eşkıya Mihalis'in arasında kalan Ertuğrul, kölelerle birlikte kaçmayı başarmış ve peşine düşen Mihalis ile adamlarını da yok etmişti. Yeniden köle tüccarı Simko'nun eline düşen Ertuğrul'u kurtarmaya, bu kez Aksakallılar'ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri yetişmişti.



Yaşanan çarpışmada Ertuğrul ve köleler kurtulmuş, Simko ise kaçmıştı. Ertuğrul, Simko'yu yakalayabilecek mi? Atsız'la olan dostlukları nasıl gelişecek? Kurtulan Ertuğrul'un yeni hedefi ne olacak? Kendisine tuzak kuranı öğrenebilecek mi? En önemlisi de, obasına dönebilecek mi?



Bahadır tarafından omzundan hançerlenen Turgut'un tepkisi ne olacak? Çavdarlar ile Kayılar arasındaki ilişkiler bundan sonra nasıl gelişecek? Aslıhan Hatun ile Turgut, olanlar karşısında nasıl tavır gösterecek? Köpek bu gelişmeleri nasıl kullanacak?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU NEDİR?



Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey'e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?



Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey'i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon'a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?



Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey'den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey'in büyük oğlu Ural'ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey'in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı.



İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak...







DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI



ERTUĞRUL (Engin Altan Düzyatan)



Süleyman Şah'ın ikinci evladı olan Ertuğrul, kahramanlara has olan kişilik kumaşını çocuk yaşlarından itibaren kuşanan bir yiğittir. O, hayalleri ve idealleri uğruna her türlü kavganın içine dalabilen, hiçbir zalime boyun eğmeyen, mazluma kılıç vurmayan, adaleti tesis için ölümü göze alabilen bir yiğittir.



URAL BEY ( Kürşat Alnıaçık)



Ural Bey, Candar Bey'in büyük oğludur. Bozkırın kalbinde yetişmiş, bir savaşçıdır. Çavdar obasının baş alpıdır. Savaş ve vahşet onun iliklerine işlemiştir.



BURÇİN ABDULLAH



1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen Burçin Abdullah, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü mezunudur. 29 yaşındaki Abdullah, son olarak Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde rol almıştı. Abdullah diziye en son dahil olan isimlerden biri oldu.



HALİME (Esra Bilgiç)



Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedak,r, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zek,sı sayesinde birçok problemin üstesinden gelir.



HAYME ANA (Hülya Darcan)



Boy veren ve Kayı'yı bir arada tutan mayadır Hayme Ana. Hayme, oğlu Ertuğrul'un yolculuğunda, ona dualarıyla eşlik eyleyen eli öpülesi kadındır. İdareci yönü sayesinde meydana gelen her türlü ayrışmayı engelleyebilir.



ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK



Diriliş Ertuğrul'da oynayacağı rolü için binicilik eğitimleri sırasında attan düşerek yaralanan Çağdaş Onur Öztürk iyileştikten sonra diziye katılmıştı.



Son olarak 'Kendine İyi Bak' dizisinde rol alan Öztürk, Tefkur'un has adamı olarak dizide rol aldı.



BAMSI BEYREK (Nurettin Sönmez)



Kayı gençleri içerisinde iyi derece kılıç kullanan bir yiğittir. İri cüssesi ve cesareti onu zorlu dövüşlerde ön plana çıkarır. Onun bu korkutucu görüntüsü altında ise iyi bir kalbi vardır. Bamsı Beyrek, Ertuğrul Bey'e koşulsuz bir sadakatle bağlıdır. Çift kılıçla savaşabilen korkusuz bir alptır.



Gündüz Bey kimdir sorusunun yanıtı burada! Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu Gündüz Alp, Osman Gazi'nin abisidir. Gündüz Alp, Bizans ile yapılan her savaşa katıldı ve İnegöl'ün alındığı savaşta şehit düştü. Gündüz Alp yeni bölümde ölecek mi? İşte detaylar...Tarihi kayıtlarda Osman Gazi'nin abisi olarak geçen Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğludur. Ertuğrul Gazi babasının ölümünden sonra doğan oğlunun ismini Gündüz koymuştur.Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizsans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.Diriliş Ertuğrul diziside tarihe göre uyarlandığı için Gündüz Alp yeni bölümde ölmeyecek ve Osman Gazi döneminde de yer alacaktır.Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enveri'nin Düsturname-i Enveri adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmud el-Bayatinin Cam-ı Cem-Ayin adlı eseri, Aşıkpaşazade'nin Aşıkpaşazade Tarihi adlı eseri ve Neşri'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.Ertuğrul, Karacahisar Kalesi'nin fetih hazırlıklarına başlamış, Turgut ve Aslıhan'ın düğününün sabahında kaleye saldırmaya karar vermişti. Öte yandan bu izdivaca mani olmak isteyen Emir Saadeddin ise, Aslıhan'ın yardımcısı Esma aracılığıyla Turgut ve Aslıhan'ı zehirletmişti. Düğün büyük bir coşkuyla gerçekleşmiş, Ertuğrul ve alpları düğün biter bitmez Karacahisar Kalesi'ne baskın yapmak için harekete geçecekleri sırada Turgut ve Aslıhan'ın zehirlendiğini öğrenmişlerdi.Ertuğrul bu zehirleme hadisesi üzerine ne yapacak? Zehirleyenleri bulabilecek mi? Bu işten kimi mesul tutacak? Bu hadiseye rağmen Karacahisar Kalesi'ni fethedebilecek mi? Turgut ve Aslıhan'ın akıbeti ne olacak? Kurtulabilecekler mi?Bu hadise karşısında Bahadır Bey'in tutumu ne olacak? Amacına ulaşan Emir Saadeddin bundan sonra ne yapacak?Ares'in planı doğrultusunda kendini farklı bir kişi olarak tanıtıp Kayı Obası'na sızan Titan, hedefi olan Ertuğrul'un oğlu Gündüz'le yakınlaşabilecek mi? Ares, Ertuğrul'un oğlu Gündüz üzerinden kurduğu planında başarıya ulaşabilecek mi?Diriliş Ertuğrul dizisinin 13 Aralık Çarşamba günü neden yayınlanmayacağı ortaya çıktı. İşte dizinin sosyal medyadan yapılan o açıklama;''Önceki hafta plotomuzda meydana gelen yangının, çekim koşullarımızı zorlaştırması nedeniyle bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldı. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.''