Gulbrandsen: 'Başakşehir ailesi iyi bir ortamda'

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Frederik Gulbrandsen, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Galibiyetin takım ruhuna yansıyacağını vurgulayan Gulbrandsen, "Sezon başında kendime gol hedefi koymamıştım. Önemli olan takımıma gol yollarında katkı sağlamak. Gol attığım için mutluyum ancak önemli olan bugünkü galibiyet takım ruhuna da yansıyacak. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.



Takım içerisindeki rekabetten bahseden Norveçli hücumcu, "Takım içinde rekabet iyidir. Bu durum takıma olumlu yansır. Başakşehir ailesi olarak iyi bir ortamdayız. Kim oynarsa oynasın, takıma katkı için oynuyor." ifadelerini kullandı.



