Gulbrandsen: "Başakşehir ailesi iyi bir ortamda"

Başakşehir'in golcü oyuncusu Gulbrandsen, Erzurumspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Gulbrandsen: 'Başakşehir ailesi iyi bir ortamda'
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06 Ocak 2021 19:13
Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Frederik Gulbrandsen, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin takım ruhuna yansıyacağını vurgulayan Gulbrandsen, "Sezon başında kendime gol hedefi koymamıştım. Önemli olan takımıma gol yollarında katkı sağlamak. Gol attığım için mutluyum ancak önemli olan bugünkü galibiyet takım ruhuna da yansıyacak. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Takım içerisindeki rekabetten bahseden Norveçli hücumcu, "Takım içinde rekabet iyidir. Bu durum takıma olumlu yansır. Başakşehir ailesi olarak iyi bir ortamdayız. Kim oynarsa oynasın, takıma katkı için oynuyor." ifadelerini kullandı.



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