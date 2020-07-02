GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 Trailer (Rockstar Games)

Grand Theft Auto VI, yani GTA VI, şimdiye kadarki en merakla beklenen oyunlardan biri olabilir. Aralık ayının başında yayınlanacak olan ilk fragmanla birlikte, oyuna ilk bakışımızı atma şansı yakalayacağız. Aralık başında tam olarak ne zaman fragmanın geleceği ve GTA VI'nın ön siparişe ne zaman açılacağı henüz net değil. Ancak en son ortaya çıkan bilgiler GTA 6 ön sipariş için çok fazla beklememize gerek olmadığı yönünde.23 Kasım'da, bir GTA hayranının Argos ile yaptığı bir görüşmenin ekran görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüşmede, PS5 ve Xbox X Series X|S için GTA VI ön siparişlerinin 12 Aralık'ta başlayacağı iddia edildi. Ancak, bu haber, gerçek olamayacak kadar iyi gibi görünebilir. Rockstar Universe tarafından yayınlanan bir sohbette, kullanıcı ve Argos desteği arasında geçen diyalog, GTA VI için bir ön sipariş tarihi belirtiyor gibi görünüyor.Gönderide, "Perakendeciler tarafından onaylandığı üzere, Xbox X|S Serisi ve PlayStation 5 için Grand Theft Auto VI oyununun 12 Aralık 2023'te ön siparişe çıkacağı bilgisi verildi" ifadesi yer alıyor. Bu bir hayal mi, yoksa yanıltıcı bir iddia mı? Kesin bir cevap yok.Ana karakterlerin adı Lucia ve Jason olacak.İkilinin hikayesi, 1930'lu yıllarda Amerika'da bankaları ve dükkanları soyan Bonnie ve Clyde çiftinden esinleniyor.Öte yandan seride ilk defa başrolde bir kadın karakter yer alırken, Lucia ve Jason arasında geçiş yapılabilecekGTA 6 ile birlikte oyunun içinde akan trafikte çok daha gerçekçi trafik kazaları yaşanacağı belirtildi.Öte yandan araba sürüş dinamiklerini iyileştiren şirketin sürüş deneyimini GTA 5' benzetecek.GTA 5'in en büyük rol yapma sunucusu olan CFX ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.Bu sayede artık GTA 6 üzerinden resmi olarak rol yapma sunucuları da yer alacak.GTA 6'nın haritasının bir önceki oyuna nazaran iki kat daha büyük olması bekleniyor.Ayrıca oyunun haritası Vice City ve çevresini kapsayacak.GTA 6, şu ana kadar yapılan video oyunlar arasında en pahalı maliyete sahip eğlence ürünü olacak.2 milyar dolarlık bütçe ayrılan oyun 2014 yılından beri geliştiriliyor.Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'in geçtiğimiz aylarda CNBC'ye verdiği bir röportajda GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili bir bilgilendirme yaptı.Zelnick, Oyunun kesin çıkış tarihi sorulduğunda 2025 mali yılında, yani 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında piyasaya sürüleceğini belirtti.Belirtilen tarih aralığında oyunun çıkış yapmasının beklendiği vurgulandı. Ancak bir erteleme yapılıp yapılmayacağının garantisi bulunmuyor.Rockstar'ın son büyük sürümleri olan GTA V ve Red Dead Redemption 2'ye dayanarak, GTA VI sonbaharda piyasaya sürülebilir.