Haber Tarihi: 04 Ekim 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 15:40

Green Card Başvuru Tarihleri 2023-2024 | Green Card başvuru ne zaman, şartları nedir, fotoğraf boyutu ayarlama

Green card başvuru tarihleri 2023-2024 yılı için yaklaşıyor. ABD'de yaşamak isteyenlerin merakla beklediği yeşil kart çekilişi Green Card nedir, nasıl alınır, şartlar neler? 2023 Greencard başvuru tarihleri, sonuçları öğrenme ve form doldurma ipuçları burada!

Green Card Başvuru Tarihleri 2023-2024 | Green Card başvuru ne zaman, şartları nedir, fotoğraf boyutu ayarlama
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Green Card başvuruları için geri sayım başladı. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini yaptığı açıklamayla birlikte duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma hakkı kazanmak isteyen birçok kişi, Green Card başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öte yandan yeşil kart (Green Card) başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? 
2023 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

PASAPORT ŞARTI KALDIRILMIŞTI

2024 Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak.


Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.

Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.

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