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Göztepe'nin hedefi Efkan Bekiroğlu

Göztepe, Ankaragücü'nün yollarını ayırdığı Efkan Bekiroğlu ile ilgileniyor.

calendar 18 Temmuz 2025 11:48
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Göztepe'nin hedefi Efkan Bekiroğlu
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nu gündemine aldığı öğrenildi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda transfer listesini şekillendiren İzmir temsilcisinin, hem 10 numara pozisyonunda hem de merkez orta saha ve sol kanatta görev yapabilen Efkan ile kadro derinliğini artırmak istediği ifade edildi.


Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Efkan, kırmızıbeyazlı forma altında 15 maçta görev aldı ve bu süreçte 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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