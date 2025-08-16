Haber Tarihi: 16 Ağustos 2025 23:50 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 23:50

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Özeti İzle | Göztepe - Fenerbahçe Maçı Sonucu Kaç Kaç Bitti?

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Göztepe 0-0 Fenerbahçe berabere kaldı. Taraftarların merakla takip ettiği maç, nefesleri kesen anlara sahne oldu. Göztepe - Fenerbahçe maçı özeti, maçın sonucu, canlı skor ve önemli dakikalar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Özeti İzle | Göztepe - Fenerbahçe Maçı Sonucu Kaç Kaç Bitti?
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu.
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise Göztepe'de Juan, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada dakikalar 85'i gösterirken Fenerbahçe'de Oosterwolde, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterirken Fenerbahçe VAR kararıyla penaltı kazandı. Penaltı noktasının başına gelen Talisca, 90+4'te kaleci Lis'e takıldı.

Geri kalan sürede gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe 1 puana ulaştı. Göztepe ise bu sonuç ile 4 puan ile 3. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise Karagümrük'e konuk olacak.

GÖZTEPE, İLK DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ

Janderson, ceza sahası içinde Sofyan Amrabat ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Göztepeli futbolcular penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi. Top oyundan çıktıktan sonra VAR hakemi Onur Özütoprak'tan da inceleme uyarısı gelmedi.

GÖZTEPE, GOLE YAKLAŞTI

23. dakikada Göztepe'de Olaitan, serbest vuruşu doğrudan kaleye çok sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu tek yumruk ile kornere çeldi.

GÖZTEPE'DE KIRMIZI KART İTİRAZI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Kolombiyalı golcü Duran, Anthony Dennis'e dirsek attı. Göztepeli oyuncular, maçın hakemine yoğun itirazda bulundu ve Sarı-kırmızılılarda, Arda Okan Kurtulan sarı kart gördü.

MOURINHO, İLK YARI BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, John Duran'ın sarı kart görmesinin ardından karşılaşmanın ilk yarısı sona ermeden 43. dakikada soyunma odasına gitti.

GÖZTEPE, 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı hücum şansında Nelson Semedo'ya arkadan yaptığı müdahale nedeniyle Juan, ikinci sarı karttan doğan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

GÖZTEPE'DE YEDEK KULÜBESİNE KIRMIZI

Karşılaşmanın 66. dakikasında Göztepe yedek kulübesinde İsmail Köybaşı itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Mücadelenin 75. dakikasında Ceza sahası sol tarafında topu kontrol eden Szymanski topu kontrol ederek ortasını arka direğe gönderdi. En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

FENERBAHÇE DE 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 85. dakikasında Göztepe hücumunda Oosterwolde, Emersonn'u formasından çekerek düşürdü ve ikinci sarı karttan doğan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

FENERBAHÇE'DE 90+4'TE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın son dakikalarda ceza sahasının içinde topla buluşan Cenk TosunMiroshi'nin müdahalesi sonrasında penaltı bekledi. Maçın hakemi Yasin Kol, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve 90+4'te penaltıyı verdi. Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Anderson TaliscaMateusz Lis'e takıldı.

SON 10 MAÇIN 7'Sİ BERABERE

Göztepe ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan son 10 maçın 7'si berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Fenerbahçeli Brown'a çarpıp taca çıktı.

23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinden topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda, defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından sekip taca gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Archie Brown: 'Şansları değerlendirmemiz gerekiyordu' Fenerbahçe Archie Brown: "Şansları değerlendirmemiz gerekiyordu"
Stanimir Stoilov: 'Beraberlik adil bir skor' Göztepe Stanimir Stoilov: "Beraberlik adil bir skor"
Toulouse, son nefeste kazandı! Nice Toulouse, son nefeste kazandı!
Mourinho: 'Adil bir sonuç oldu' Fenerbahçe Mourinho: "Adil bir sonuç oldu"
Heliton: 'Göztepe ruhu, sahada birlikte savaşmak demek' Göztepe Heliton: "Göztepe ruhu, sahada birlikte savaşmak demek"
Mateusz Lis: 'Çok değerli bir puan' Göztepe Mateusz Lis: "Çok değerli bir puan"
Milan Skriniar: 'Problem şu; Pozisyon yaratamadık' Fenerbahçe Milan Skriniar: "Problem şu; Pozisyon yaratamadık"
Göztepe - Fenerbahçe Maçı Özeti İzle | Göztepe - Fenerbahçe Maçı Sonucu Kaç Kaç Bitti? Gündem Göztepe - Fenerbahçe Maçı Özeti İzle | Göztepe - Fenerbahçe Maçı Sonucu Kaç Kaç Bitti?
Yusuf Akçiçek: 'Fırsatı değerlendiremedik' Fenerbahçe Yusuf Akçiçek: "Fırsatı değerlendiremedik"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Rui Costa'dan Fenerbahçe'ye 30 dakikada ret!
2
Fenerbahçe'de Zinchenko seferi!
3
Galatasaray'dan Manchester City'ye Ederson teklifi
4
Göztepe - Fenerbahçe: İlk 11'ler
5
Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu
6
Fenerbahçe'den orta sahaya yeni hamle: Palacios!
7
Fenerbahçe'de Talisca kararı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.