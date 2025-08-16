Göztepe - Fenerbahçe Maçı Özeti İzle | Göztepe - Fenerbahçe Maçı Sonucu Kaç Kaç Bitti?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu.
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise Göztepe'de Juan
, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada dakikalar 85'i gösterirken Fenerbahçe'de Oosterwolde
, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterirken Fenerbahçe VAR kararıyla penaltı kazandı. Penaltı noktasının başına gelen Talisca, 90+4'te
kaleci Lis'e takıldı
.
Geri kalan sürede gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe 1 puana ulaştı. Göztepe ise bu sonuç ile 4 puan ile 3. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise Karagümrük'e konuk olacak.GÖZTEPE, İLK DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ
Janderson, ceza sahası içinde Sofyan Amrabat ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Göztepeli futbolcular penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi. Top oyundan çıktıktan sonra VAR hakemi Onur Özütoprak'tan da inceleme uyarısı gelmedi.GÖZTEPE, GOLE YAKLAŞTI
23. dakikada Göztepe'de Olaitan, serbest vuruşu doğrudan kaleye çok sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu tek yumruk ile kornere çeldi.GÖZTEPE'DE KIRMIZI KART İTİRAZI
Karşılaşmanın 42. dakikasında Kolombiyalı golcü Duran, Anthony Dennis'e dirsek attı. Göztepeli oyuncular, maçın hakemine yoğun itirazda bulundu ve Sarı-kırmızılılarda, Arda Okan Kurtulan sarı kart gördü.MOURINHO, İLK YARI BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, John Duran'ın sarı kart görmesinin ardından karşılaşmanın ilk yarısı sona ermeden 43. dakikada soyunma odasına gitti.GÖZTEPE, 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı hücum şansında Nelson Semedo'ya arkadan yaptığı müdahale nedeniyle Juan, ikinci sarı karttan doğan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.GÖZTEPE'DE YEDEK KULÜBESİNE KIRMIZI
Karşılaşmanın 66. dakikasında Göztepe yedek kulübesinde İsmail Köybaşı itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve soyunma odasının yolunu tuttu.FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Mücadelenin 75. dakikasında Ceza sahası sol tarafında topu kontrol eden Szymanski topu kontrol ederek ortasını arka direğe gönderdi. En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.FENERBAHÇE DE 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 85. dakikasında Göztepe hücumunda Oosterwolde, Emersonn'u formasından çekerek düşürdü ve ikinci sarı karttan doğan kırmızı kart ile oyundan atıldı.FENERBAHÇE'DE 90+4'TE PENALTI KAÇIRDI
Karşılaşmanın son dakikalarda ceza sahasının içinde topla buluşan Cenk Tosun
, Miroshi'nin
müdahalesi sonrasında penaltı bekledi. Maçın hakemi Yasin Ko
l, VAR
uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve 90+4'te
penaltıyı verdi. Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Anderson Talisca
, Mateusz Lis'e
takıldı.SON 10 MAÇIN 7'Sİ BERABERE
Göztepe ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan son 10 maçın 7'si berabere bitti.MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Fenerbahçeli Brown'a çarpıp taca çıktı.
23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.
37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinden topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda, defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından sekip taca gitti.MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)