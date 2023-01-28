Giresunspor Galatasaray CANLI İZLE, GS Giresun maçı izle

🟩⬜️ Galatasaray maçında çubuklu forma, beyaz şort ve beyaz konç ile sahaya çıkacağız. Kalecimiz ise sarı forma giyecek. 💪 #GRSvGS pic.twitter.com/FNO3gQ7HCm



— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) January 28, 2023