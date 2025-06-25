25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
22:00
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
22:00
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
13:00
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-368'
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
0-069'
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
19:00
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
19:00
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
19:00
25 Haziran
Aalesund-Viking
19:00

Giannis, Bucks'ın plan sürecinde sessizliğini koruyor

Milwaukee Bucks, sezonun ardından kritik bir sürece girerken yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo sessizliğini koruyor.

calendar 25 Haziran 2025 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Giannis, Bucks'ın plan sürecinde sessizliğini koruyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks, sezonun ardından kritik bir sürece girerken yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo sessizliğini koruyor.

ESPN'den Brian Windhorst'a göre Bucks yıldızı, şimdilik takas istemeyecek olsa da kulübün bu yaz yapacağı hamleler, uzun vadeli geleceğini doğrudan etkileyecek.

Windhorst, ESPN'de katıldığı "First Take" programında Bucks'ın mevcut durumunu şöyle özetledi:


"Bucks'ın yedi serbest oyuncusu var. Bunların üç veya dördü ana kadronun parçaları. Maaş sınırının altındalar ve önümüzdeki beş yıl boyunca kendi birinci tur seçimlerini kontrol edemiyorlar. Takas edemezler, swap haklarını da kullanamazlar."

Giannis'in şu anda bir takas talebinde bulunmadığı açıkça belirtilirken, Windhorst sürecin hassasiyetine dikkat çekti:

"Bucks, Giannis'i takas etmeyi şu an istemiyor. Giannis'in de, benim bildiğim kadarıyla, böyle bir talebi yok. Bunlar bildiğimiz gerçekler."

Ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yapılacak hamleler, hem Milwaukee'nin kaderini hem de Giannis'in kararını belirleyebilir:

"Draft ve serbest oyuncu dönemi henüz başlamadı. Bucks, sınırlı kaynaklara rağmen Doğu'yu kazanabilecek bir takım oluşturabilecek mi? Belki."

Bu belirsizlik, New York Knicks, Miami Heat ve Houston Rockets gibi takımların Giannis'in durumunu yakından izlemesine neden oldu. Windhorst, birçok takımın Durant için agresif hamleler yapmamasının bir nedeninin de Giannis ihtimali olduğunu söyledi:

"Ligin durmasının nedeni bu. Herkes Bucks'ın ne yapacağını bekliyor. Kimse elini erken açmak istemiyor."

Öte yandan, Phoenix Suns'ın Kevin Durant takasını sonlandırmasındaki sebeplerden biri de Giannis'in geleceğinin netleşmemesi olmuştu. Milwaukee'nin takas düşünmemesiyle Suns, 2025 Draftı'nın 10. sırasını kullanabilmek için hamle yapmak zorunda kaldı.

Rockets ise hâlâ elindeki genç yetenekler ve draft hakları sayesinde Giannis gibi büyük bir yıldız için yeni bir hamle yapabilecek durumda.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.