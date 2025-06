Milwaukee Bucks, sezonun ardından kritik bir sürece girerken yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo sessizliğini koruyor.ESPN'den Brian Windhorst'a göre Bucks yıldızı, şimdilik takas istemeyecek olsa da kulübün bu yaz yapacağı hamleler, uzun vadeli geleceğini doğrudan etkileyecek.Windhorst, ESPN'de katıldığı "First Take" programında Bucks'ın mevcut durumunu şöyle özetledi:Giannis'in şu anda bir takas talebinde bulunmadığı açıkça belirtilirken, Windhorst sürecin hassasiyetine dikkat çekti:Ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yapılacak hamleler, hem Milwaukee'nin kaderini hem de Giannis'in kararını belirleyebilir:Bu belirsizlik, New York Knicks, Miami Heat ve Houston Rockets gibi takımların Giannis'in durumunu yakından izlemesine neden oldu. Windhorst, birçok takımın Durant için agresif hamleler yapmamasının bir nedeninin de Giannis ihtimali olduğunu söyledi:Öte yandan, Phoenix Suns'ın Kevin Durant takasını sonlandırmasındaki sebeplerden biri de Giannis'in geleceğinin netleşmemesi olmuştu. Milwaukee'nin takas düşünmemesiyle Suns, 2025 Draftı'nın 10. sırasını kullanabilmek için hamle yapmak zorunda kaldı.Rockets ise hâlâ elindeki genç yetenekler ve draft hakları sayesinde Giannis gibi büyük bir yıldız için yeni bir hamle yapabilecek durumda.