Haber Tarihi: 27 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 14:32

Getir satıldı mı? Getir kime satıldı?

Rekabet Kurulu, Getir'in en büyük ortağı olan Abu Dhabi'nin ulusal varlık fonlarından Mubadala, şirketin kontrolünü devralmak için yaptığı başvuruyu karara bağladı. Peki, Getir satıldı mı? Getir kime satıldı?

Getir satıldı mı? Getir kime satıldı?
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Böylece kurul, Getir'in tek kontrolünün dolaylı olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Şirket, haziranda kamuoyuyla yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu paylaşmıştı.

İzinle şirketin market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesinin söz konusu teşebbüs tarafından devralınması onaylandı.

Yeni yapıda Getir'in kurucularının azınlık hissesi market ve yemek teslimatı işinde sürecek.

Getir'in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerinin ise kontrolü Getir kurucularında kalmaya devam ederken çoğunluk hisseleri de Getir kurucularına geçecek.
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