Haber Tarihi: 31 Ağustos 2025 18:27 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 18:27

Gençlerbirliği Fenerbahçe ücretsiz izle | Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı yayın linki

beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.




GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor. Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.


EDSON SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı. Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE: 95. MAÇ

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, pazar günü yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 94 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 169 gole, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi. İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan son lig müsabakasını Kadıköy'de Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE, SON 39 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 39 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 27'sini kazandı, 8'inde berabere kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE: ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Ankara'da şu ana dek 47 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 kez mağlup ederken, ev sahibi ekip 12 kez mutlu sona ulaştı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 56 golüne, Fenerbahçe 59 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ: EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.  Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sarper Barış Saka karşılaşmanın VAR hakemi olarak görev alacak.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Samed, Zuzek, Traore, Göktan, Metehan, Koita.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Oğuz , En Nesyri.



FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı. Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.

 
1
Barış Alper Yılmaz NEOM yolcusu! Galatasaray'a dev gelir
2
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiriyor!
3
Galatasaray'da Andre Onana süprizi!
4
Zaniolo, transfer için İtalya'ya gitti!
5
Rıdvan Dilmen'den Eray Yazgan'a Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
6
Sergen Yalçın'dan 3 transfer talebi
7
Volkan Demirel'den olay Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

