Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 17:18 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 17:18

Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta 27 ocak 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta 27 ocak 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı sorusu ile yanıt buldu. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2023 puan durumu ve elenen isim...

Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta 27 ocak 2023 puan durumu
Abone Ol
Gelinim Mutfakta 27 ocak 2023 puan durumu ile bugün en heyecanlı programlarından birini yaşadı. Gelinim Mutfakta ara final öncesi bir ya da iki gelininin eleneceği açıklanmıştı. Elenen gelinin yerine ise yeni yarışmacı gelecek ve bir ay boyunca eleme yapılmadan altın yağmuruna devam edilecek. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2023 puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta ara final öncesi son çeyreği alan gelin Rabia oldu. Rabia ara finali garantileyen ilk gelin oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak tam 7 bileziği koluna takan gelin de Rabia oldu. Özlem ise dörtlü finale adını yazdıran ikinci gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta ara final öncesi elenen isim belli oldu. Tadım, puan yorumlamanın ardından hafta boyunca en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda etti. Kalan şanslı gelinler ise bir ay boyunca eleme stresini yaşamayacaklar. Gelinim Mutfakta'dan bugün Olga oldu. Hatice ise dörtlü finale katılan üçüncü isim olarak devam edecek.

27 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA- 19

HATİCE- 15

ÖZLEM- 14
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


OLGA- 6

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Gençlerbirliği, hücum hattını Doukara'yla güçlendirdi Türkiye Transferler Gençlerbirliği, hücum hattını Doukara'yla güçlendirdi
Orhan Kemiksiz neden ayrıldı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok? Gündem Orhan Kemiksiz neden ayrıldı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Orhan Kemiksiz neden yok?
Inter'de Lukaku'nun yerine Firmino! Dünya Transferler Inter'de Lukaku'nun yerine Firmino!
Bir dönem top koşturduğu takımın başkanlık koltuğuna oturdu Futbol Bir dönem top koşturduğu takımın başkanlık koltuğuna oturdu
TİESF Futbol Süper Lig final müsabakaları Şanlıurfa'da yapılacak Futbol TİESF Futbol Süper Lig final müsabakaları Şanlıurfa'da yapılacak
Afrinli kadın antrenör kız çocuklarından futbol takımı kurdu Futbol Afrinli kadın antrenör kız çocuklarından futbol takımı kurdu
Gaziantep Valisi Gül: 'Başkan olan kişi 2 milyon dolar verecek' Gaziantep FK Gaziantep Valisi Gül: "Başkan olan kişi 2 milyon dolar verecek"
Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta 27 ocak 2023 puan durumu Gündem Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta 27 ocak 2023 puan durumu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
PSG'den Mauro Icardi açıklaması
2
Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu
3
Galatasaray, Mateta'da mutlu sona yakın
4
Fenerbahçe'de Bruma kiralık gidiyor
5
Galatasaray'da 5 eksik, 1 sürpriz
6
Volkan Demirel, Fenerbahçe'den transfer istiyor
7
Milot Rashica için pazarlık başladı

SON HABERLER

yukarı ok