Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta 27 ocak 2023 puan durumu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Gelinim Mutfakta 27 ocak 2023 puan durumu ile bugün en heyecanlı programlarından birini yaşadı. Gelinim Mutfakta ara final öncesi bir ya da iki gelininin eleneceği açıklanmıştı. Elenen gelinin yerine ise yeni yarışmacı gelecek ve bir ay boyunca eleme yapılmadan altın yağmuruna devam edilecek. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2023 puan durumu...Gelinim Mutfakta ara final öncesi son çeyreği alan gelin Rabia oldu. Rabia ara finali garantileyen ilk gelin oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak tam 7 bileziği koluna takan gelin de Rabia oldu. Özlem ise dörtlü finale adını yazdıran ikinci gelin oldu.Gelinim Mutfakta ara final öncesi elenen isim belli oldu. Tadım, puan yorumlamanın ardından hafta boyunca en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda etti. Kalan şanslı gelinler ise bir ay boyunca eleme stresini yaşamayacaklar. Gelinim Mutfakta'dan bugün Olga oldu. Hatice ise dörtlü finale katılan üçüncü isim olarak devam edecek.RABİA- 19HATİCE- 15ÖZLEM- 14OLGA- 6