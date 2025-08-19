Gaziantep FK'den Ahmed Kutucu hamlesi!

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'de güçlendirilmiş bir kadro ile mücadele etmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Galatasaray'ın genç ve yetenekli forveti Ahmed Kutucu gündeme alındı.
YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Gaziantep FK yönetimi, genç oyuncu ve sarı-kırmızılı kulüp ile görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde, Kutucu'nun kiralık olarak kırmızı-siyahlı formayı giymesi bekleniyor.
HÜCUMA TAKVİYE HEDEFİ
Başarılı oyuncunun transferi gerçekleşirse Gaziantep FK'nın hücum hattında önemli bir güç kazanacağı vurgulanıyor.
TARAFTAR HEYECANLI
Kulüp yetkilileri, anlaşmada her iki tarafın da memnuniyetini sağlayacak bir formül aradıklarını ifade ederken, Gaziantep FK taraftarları da genç forvetin takıma katılmasını heyecanla bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Ahmed Kutucu geçtiğimiz kış transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da şu ana dek beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol kaydetti.
