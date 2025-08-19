19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Gaziantep FK'den Ahmed Kutucu hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu kiralamak istiyor.

Gaziantep FK'den Ahmed Kutucu hamlesi!
Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'de güçlendirilmiş bir kadro ile mücadele etmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Galatasaray'ın genç ve yetenekli forveti Ahmed Kutucu gündeme alındı.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Gaziantep FK yönetimi, genç oyuncu ve sarı-kırmızılı kulüp ile görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde, Kutucu'nun kiralık olarak kırmızı-siyahlı formayı giymesi bekleniyor.

HÜCUMA TAKVİYE HEDEFİ

Başarılı oyuncunun transferi gerçekleşirse Gaziantep FK'nın hücum hattında önemli bir güç kazanacağı vurgulanıyor.


TARAFTAR HEYECANLI

Kulüp yetkilileri, anlaşmada her iki tarafın da memnuniyetini sağlayacak bir formül aradıklarını ifade ederken, Gaziantep FK taraftarları da genç forvetin takıma katılmasını heyecanla bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Ahmed Kutucu geçtiğimiz kış transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da şu ana dek beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol kaydetti.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
