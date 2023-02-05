Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 135. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçına saatler kala, konuk ekibin maç kafilesinde yer alan ve ilk 11'de başlaması beklenen yıldız oyuncu için transfer haberleri çıktı. İşte, o mücadele öncesi muhtemel 11'ler hakkında bazı bilgilerSüper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.Karşılaşmanın VAR hakeminin Alper Ulusoy olacağı açıklandı.Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.Sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak.Öte yandan Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Siopis, Yusuf Yazıcı(Bardhi), Doğucan, Bakasetas, Naci, GomezSezonun ilk yarısında 0-0 berabere kalan iki ekibin NEF Stadı'ndaki randevusu 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç öncesi G.Saray'da sakat veya cezalı bulunmuyor. Trabzonspor'da ise Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. G.Saray bugün galip gelirse ligde üst üste 13. maçını kazanmış olacak ve yine kendisine ait olan Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini egale edecek.İki ekibin kalecileri büyük kozları... Trabzonspor tam 11 maçı gol yemeden tamamlamış durumda ve bu alanda lig lideri. Ancak Fırtına diğer 10 maçta tam 27 gol yedi. Galatasaray ise 9 kez gol yemeden maç tamamladı.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün 15. kez rakip olacak. Geride kalan 14 randevuda Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki ekip ligde bugün 100. kez karşılaşacak. G.Saray galibiyetlerde 42-32 üstün.Türkiye'de beIN Sports'tan yayınlanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 100'den fazla ülkede ekranlara gelecek. Maçın yayını 24 stat kamerası, 1 drone ve iki motosiklet kamerası ile gerçekleştirilecek.