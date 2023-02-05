Galatasaray Trabzonspor maç özeti 2-1

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 135. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçına saatler kala, konuk ekibin maç kafilesinde yer alan ve ilk 11'de başlaması beklenen yıldız oyuncu için transfer haberleri çıktı. İşte, o mücadele öncesi muhtemel 11'ler hakkında bazı bilgilerSüper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.Karşılaşmanın VAR hakeminin Alper Ulusoy olacağı açıklandı.Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.Sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak.Öte yandan Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Siopis, Yusuf Yazıcı(Bardhi), Doğucan, Bakasetas, Naci, GomezSezonun ilk yarısında 0-0 berabere kalan iki ekibin NEF Stadı'ndaki randevusu 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç öncesi G.Saray'da sakat veya cezalı bulunmuyor. Trabzonspor'da ise Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. G.Saray bugün galip gelirse ligde üst üste 13. maçını kazanmış olacak ve yine kendisine ait olan Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini egale edecek.İki ekibin kalecileri büyük kozları... Trabzonspor tam 11 maçı gol yemeden tamamlamış durumda ve bu alanda lig lideri. Ancak Fırtına diğer 10 maçta tam 27 gol yedi. Galatasaray ise 9 kez gol yemeden maç tamamladı.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün 15. kez rakip olacak. Geride kalan 14 randevuda Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki ekip ligde bugün 100. kez karşılaşacak. G.Saray galibiyetlerde 42-32 üstün.Türkiye'de beIN Sports'tan yayınlanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 100'den fazla ülkede ekranlara gelecek. Maçın yayını 24 stat kamerası, 1 drone ve iki motosiklet kamerası ile gerçekleştirilecek.Galatasaray'ın, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı. Ligdeki en uzun seri Aslan, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini elde edecek. Sarı-Kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu.Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray'da, Icardi ile Gomis 8'er golletakımı sırtlıyor. İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem'in 7, Mertens'in 4, Barış ve Mata'nın 3'er, Oliveira ve Abdulkerim'in 2'şer, Yunus, Rashica, Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Kalan 4 golü ise Gaziantep'ten Kitsiou, Konyaspor'dan Calvo, Başakşehir'den Ndayishimiye ve Antalyaspor'dan Floranus kendi kalesine attı.15 lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Maxi Gomez, son Antalya mücadelesinde sergilediği futbolla tam not almıştı. Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray deplasmanında da Uruguaylı yıldıza çok güveniyor. Daha önce çıktığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde gol atan Gomez, ilk yarıdaki Galatasaray maçında ise yoktu. 0-0 biten o karşılaşmada forvette Cornelius görev almıştı. Özellikle rakip ceza sahasında Gomez'i daha sık topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, merkezdeki isimlerin ön hatta destek vermesini istedi.Akyazı'da çıktığı son 5 maçı gol yemeden kazanan Trabzonspor, deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Üst üste çıktığı 3 dış saha mücadelesini de kaybeden Bordo-Mavililer, büyük hasrete bu akşam son vermek istiyor. Galatasaray derbisine mutlak zafer parolasıyla hazırlanan Karadeniz ekibinde, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Evimizde nasıl özgüvenli ve enerjik oynuyorsak, aynısını yapmalıyız. Güçlü bir rakiple oynayacağız ancak 90 dakika boyunca plana sadık kalırsak istediğimizi alırız. Özellikle 1. ve 2. bölgede basit hata istemiyorum. Bu takımın gücüne ve potansiyeline çok güveniyorum. Artık kalitenizi gösterin" dediği öğrenildi.Ligde önlerinde daha 15 maç olduğunu vurgulayan Avcı, "Fırsatlar her zaman gelecek. Önemli olan bunları değerlendirmek. Maç maç gideceğiz, kazandıkça yarışta olacağız" ifadelerini kullanırken, derbi planını da belirledi. Abdullah hoca, özellikle savunma arkasına atılacak doğru toplarla tehlike yaratmayı hedefliyor, başarılı çalıştırıcı, duran toplara da büyük önem veriyor.Taraftarı önünde çıktığı son 36 lig maçını kaybetmeyen ve inanılmaz bir seri yakalayan Trabzonspor, aynı zamanda Akyazı'daki son 5 lig maçını gol yemeden kazandı. Deplasmanda ise son 5 karşılaşmada sadece 2 puan toplandı. Üst üste 3 dış saha mücadelesini kaybeden Fırtına, bu periyotta toplam 11 gol yedi.Bordo-Mavili futbolseverler, Nef Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmayacak. Deplasman tribünü için satışa sunulan 2523 biletin tamamı alıcı buldu. Trabzonlu taraftarlar, derbiye siyah giyinerek gidecek. Fırtına, geçtiğimiz sezon Aslantepe'deki maçı müthiş bir geri dönüşle 2-1 kazanmış ve şampiyonluk ateşini yakmıştı.