Galatasaray Rizespor maçı canlı şifresiz izle (bein sports 1 izle)

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

CANLI Galatasaray Rizespor bein Sports linki! Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Rizespor Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, OsimhenGrbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Seyfettin, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Mithat, Akintola, Sowe.Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, bu maçta görev alamayacak.Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, bu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise maç günü belli olacak.Galatasaray'ın Freiburg'tan kadrosuna kattığı Roland Sallai de Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu maçta forma giyebilir.Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 9 gol kaydetti.Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.Sarı-kırmızılılar, son 6 resmi müsabakada 3 kez sahadan galip ayrıldı.Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u da 5-1 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0 mağlup oldu.Galatasaray, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Galatasaray, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı.Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya gelecek.Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Sarı-kırmızılı ekibin 106 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi.Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 22 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 16'sını kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 59 golüne, Çaykur Rizespor 21 golle karşılık verdi.Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 44 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 44 maçın 41'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.