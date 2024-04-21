Haber Tarihi: 21 Nisan 2024 17:40 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 17:58

Galatasaray - Pendikspor Maçı Canlı İzle (beIN Sports)

Galatasaray - Pendikspor Maçı Canlı İzle | Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk ediyor. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, bu zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Pendikspor Maçı Canlı İzle (beIN Sports)
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Süper Lig'in nefes kesen mücadelesinde Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korumak için Pendikspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta gerçekleşecek bu kritik karşılaşma, futbol tutkunlarını heyecanlandırmaya hazır. Galatasaray, evindeki son 33 maçta yenilgi yüzü görmezken, Pendikspor ise zorlu bir deplasman mücadelesi verecek. 

Galatasaray - Pendikspor Maçı Canlı İzle



Galatasaray - Pendikspor Muhtemel 11'ler
 Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan, Lusamba, Halil Akbunar, N'Diaye, Thiam, Umut Nayir.





Galatasaray'ın muhteşem performansını kaçırmamak için canlı olarak izlemek isteyenler için maçın yayını beIN Sports'tan olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalarken, VAR koltuğunda İtalyan hakem Daniele Paterna yer alacak.

Galatasaray, sezona lider olarak devam ederken Pendikspor ise ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Son dönemdeki form grafiğini de göz önünde bulundurarak, bu mücadeleyi kaçırmamak için hazır olun!

Unutmayın, futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Galatasaray - Pendikspor maçı, canlı olarak beIN Sports ekranlarında ve diğer yayın platformlarında sizleri bekliyor olacak!
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