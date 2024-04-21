Galatasaray - Pendikspor Maçı Canlı İzle (beIN Sports)

Süper Lig'in nefes kesen mücadelesinde Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korumak için Pendikspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta gerçekleşecek bu kritik karşılaşma, futbol tutkunlarını heyecanlandırmaya hazır. Galatasaray, evindeki son 33 maçta yenilgi yüzü görmezken, Pendikspor ise zorlu bir deplasman mücadelesi verecek.



Galatasaray - Pendikspor Maçı Canlı İzle







Galatasaray - Pendikspor Muhtemel 11'ler



Galatasaray'ın muhteşem performansını kaçırmamak için canlı olarak izlemek isteyenler için maçın yayını beIN Sports'tan olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalarken, VAR koltuğunda İtalyan hakem Daniele Paterna yer alacak.

Galatasaray, sezona lider olarak devam ederken Pendikspor ise ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Son dönemdeki form grafiğini de göz önünde bulundurarak, bu mücadeleyi kaçırmamak için hazır olun!

Unutmayın, futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Galatasaray - Pendikspor maçı, canlı olarak beIN Sports ekranlarında ve diğer yayın platformlarında sizleri bekliyor olacak!

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan, Lusamba, Halil Akbunar, N'Diaye, Thiam, Umut Nayir.