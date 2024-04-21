Galatasaray Pendikspor canlı izle bein sports linki
Haber Tarihi: 21 Nisan 2024 18:37 -
Güncelleme Tarihi:
21 Nisan 2024 18:37
Galatasaray Pendikspor canlı izle bein sports linki
Galatasaray Pendikspor maçı bein sports şifresiz canlı izle | Galatasaray Pendikspor maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Netspor, Taraftarium24, İnatspor'dan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Pendikspor ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Galatasaray Pendikspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Pendikspor maçı canlı bein Sports canlı izleme detayları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.
Galatasaray Pendikspor maçı öncesi form durumları
Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.
Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan, Lusamba, Halil Akbunar, N'Diaye, Thiam, Umut Nayir.
GALİBİYET HALİNDE ÜST ÜSTE KAZANMA REKORUNU TEKRARLAYACAK
Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak. Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.
SÜPER LİG'DE 20 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
EVİNDE 16'DA 16 YAPTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
SAHASINDA 33 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor maçına tam kadro çıkacak.
GOL UMUDU ICARDI
Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli santrfor, Pendikspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
GALATASARAY VE PENDİKSPOR 2. RANDEVUDA
Galatasaray ve Siltaş Yapı Pendikspor, ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.
PENDİKSPOR SON 8 MAÇININ BİRİNİ KAZANDI
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi. Geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 8 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Pendikspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini, 11. haftada İstanbulspor'u 4-2 yenerek almıştı.
Muslera rekor için sahaya çıkıyor!
Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırmak için hazırlanıyor. 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatan Uruguaylı kaleci, bu rekorunu geçen haftaki Alanya karşılaşmasında egale etmişti. 37 yaşındaki eldiven, Pendikspor karşısında gol yemezse bu alanda kendi rekorunu kıracak.
Mauro Icardi'nin gol atamadığı üç kulüp kaldı!
Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi'nin dikkat çeken bir istatistiği var. Sarı kırmızılı forma altında ikinci sezonunu geçiren ve bu sezon toplam 19 golü bulunan Arjantinli forvet kariyerinde şu anda Süper Lig'de olan 19 takımın sadece üçüne gol atamadı. Onlar da Pendikspor, Konyaspor ve Karagümrük. Sarı-Kırmızılılar'ın bu üç takımla da kalan altı haftada maçı bulunuyor. Yani Icardi'nin kariyerinde bu eksikliği tamamlama şansı var. Bu üç kulübe karşı en fazla maçını (3) Karagümrük'e karşı oynayan Tangocu Konya'ya karşı iki, Pendik'e karşı ise bir maçta süre aldı. Icardi, Türkiye kariyerinde en fazla maçı Alanyaspor'a karşı verirken (6) en çok golleri (5'er defa) Beşiktaş ve İstanbulspor'a karşı attı. Derbilerde de öne çıkan Icardi'nin F.Bahçe ve Trabzonspor'a karşı da üçer golü bulunuyor. Yıldız ismin 4'er gol attığı iki takım ise Alanya ve Başakşehir. Son maçlarında daha bir skorer görüntü sergileyen sarı kırmızılı golcü ligde son 4 maçta 5 defa fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Geçen sezon şampiyonlukta önemli payı olan Icardi'nin hedefi bu sezon hem şampiyonluk hem de gol krallığı. G.Saray'ın forveti, 20 gollü F.Bahçeli Dzeko'nun 1 gol gerisinde yer alıyor.
Galatasaray'ın kozu duran toplar!
Rakip ağlara 73 gol gönderen Galatasaray, bu sezon duran toplarda dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, 13 golle bu alanda Kasımpaşa'yla zirveyi paylaştı. Özel hazırlık yapan Okan Buruk, 65 golün yüzde 22'sini (14) bu şekilde yiyen Pendikspor karşısında da duran topla gol bulmayı planlıyor.
Okan Buruk'tan oyuncularına sarı kart uyarısı
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesinde sarı kart cezası sınırındaki oyuncularını uyardı. Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Pendikspor karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka 21 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Ligde 24. şampiyonluğuna ulaşmak için Pendikspor engelini aşmak isteyen Galatasaray'da bu mücadele öncesi 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira kart görmeleri halinde gelecek hafta forma giyemeyecek. Galatasaray, 34'üncü haftada Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmaya tam kadro çıkmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.
Galatasaray'da gözler Icardi'de!
Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken form tutan golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Arjantinli yıldız, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Geçen yıl son 9 haftada attığı 13 golle şampiyonluğu getiren yıldız oyuncu, bu sezon da son düzlükte sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi olmayı sürdürüyor. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u boş geçmeyen 31 yaşındaki forvet, bugün taraftarı önünde de ağları sarsmayı hedefliyor. Mauro Icardi bu sezon Süper Lig'de 28 maçta attığı 19 golle krallık yarışındaki iddiasını devam ettiriyor.
Galatasaray'da Mertens coştu!
Galatasaray'da ligde 5 gol, 10 asistle oynayan Dries Mertens, Pendik'i de boş geçmek istemiyor. 37 yaşındaki yıldız, skora katkı vermesi halinde Galatasaray'daki en uzun serisini geçecek. Mertens geçen yılın 14 ile 17. haftaları arasında 4 maçlık seri yapmıştı.
Galatasaray'ın çilingiri: Hakim Ziyech
Geçen hafta Alanya'da şov yapan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, bu sezon zora giren maçlarda dikkat çekti. Faslı oyuncu, ligin ilk yarısında 1-0 devam eden Pendikspor mücadelesinde de uzaktan attığı nefis golle maçı çözmüştü. Gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymesi beklenen Ziyech, ayrıca Başakşehir karşısında da yaptığı harika vuruşla kilidi açan oyuncu olmuştu.