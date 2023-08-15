Haber Tarihi: 15 Ağustos 2023 15:56 - Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 15:56

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı izle şifresiz | Galatasaray Olimpija Ljubljana S Sport Plus canlı izle

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı şifresiz izleme detayları belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 3-0 yendiği Olimpija Ljubljana'yı bu kez evinde ağırlıyor. Okan Buruk, Devler Ligi ön elemesi öncesinde, "İlk maçı net bir skorla kazandık, avantajımız var ama ilk maça nasıl çıktıysak bu maça da aynı şekilde çıkacağız. Rakibimize saygı duyacağız" dedi. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman?, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı izle şifresiz | Galatasaray Olimpija Ljubljana S Sport Plus canlı izle
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Zorlu deplasmanda Galatasaray, mutlak galibiyet hedefliyor. Icardi, Okan Buruk görev vermesi halinde maçta süre alabilecek. Zaha ve Zaniolo, kritik maçta süre alamayacak. Andreas Ekberg maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA CANLI MAÇI CANLI İZLE
 Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus linki! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.

Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşiyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.







GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11

Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde şu isimler bulunuyor:


Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.

Eksikler

Galatasaray'da Zaniolo'nun oynaması beklenmiyor. UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu



Olimpija Ljubljana
Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, David, Posavec, Elsnik, Seslar, Fadida, Rui Pedro, Bristric

GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 306. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 305 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında dördüncü sınavına çıkacak.

BU SEZON 4 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 4 resmi maç oynadı ve 2 galibiyet, 2 berberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan 3. ön eleme turu ilk maçında da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendi.

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

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