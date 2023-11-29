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Galatasaray Manchester United Maç Özeti İzle (3-3) | GS - Manu maç sonucu canlı izle... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında Manchester United ile karşılaştı.RAMS Park'ta oynanan maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Manchester temsilcisi, 11. dakikada Garnacho ile öne geçti. MANU, 18. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray, 29. dakikada Hakim Ziyech ile farkı 1'e indirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarı Manchester golle başladı. 55. dakikada McTominay, takımı adına farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray, yine frikikten Hakim Ziyech'in 62. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Galatasaray, Kerem ile 71. dakikada 1 gol daha buldu ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.Galatasaray, bu sonuçla gruptaki puanını 5'e çıkardı. Manchester United ise 4 puana çıktı.Grubun bir sonraki maçında Galatasaray, Kopeanhag ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester United ise Bayern Münih ile evinde karşı karşıya gelecek.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir önceki resmi maça göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 4-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez'den sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, savunmanın solunda oynayan Kazımcan ile sağ açıkta görev verdiği Barış Alper'i yedeğe çekti.Tecrübeli teknik adam, Sanchez'in yerine sakatlığını atlatan Abdülkerim'i, Kazımcan'ın yerine Angelino'yu, Barış Alper'in yerine ise Ziyech'i oynattı.Okan Buruk, Davinson Sanchez'in sakatlığında stoperde Kaan Ayhan'ı tercih etti.Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Victor Nelsson, Sanchez'in iyi performansının ardından yedeğe düştü. Sarı-kırmızılılar, stoper tandeminde Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisiyle mücadele etmeye başladı.Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde Abdülkerim'in sakatlığında Nelsson yerine Kaan Ayhan'ı oynatan Buruk, Sanchez'in yokluğunda yine Nelsson'u tercih etmedi.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 maçta 1 kez ilk 11'de oynayan Nelsson, Süper Lig'de ise son 9 müsabakada sadece 1 kez ilk 11'e girebildi.Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu Alanyaspor maçının ardından Manchester United karşılaşmasında da yedek oturttu.Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.Galatasaray taraftarları müsabaka öncesi büyük bir koreografiye imza attı.Taraftarlar, üç tribünü kapsayan koreografide güney tribününde büyük bir aslan görseli oluşturdu. Görselin altında "Cesaret içinizde kükrüyor" ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise İngilizce "Burası Sami Yen" ve "Cehenneme hoş geldiniz" ifadeleri oluşturuldu.Karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.Son iki sezondur iç saha maçlarında RAMS Park'ı büyük oranda dolduran taraftarlar, Manchester United karşılaşmasında da tribündeki yerlerini aldı.Seyrantepe'de yaklaşık 50 bin futbolsever karşılaşmayı takip etti.İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava RAMS Park'ın zeminini olumsuz etkiledi.Birkaç gündür süren ve son 2 günde etkisini artıran yağmur nedeniyle zeminde yer yer su birikintileri oluştu. Gün içinde UEFA ve Galatasaray Kulübü yetkililerinin izlediği zeminde zaman zaman topla denemeler yapıldı.Galatasaray taraftarı, yaklaşık 2 aydır İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmadı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, içinde çocuk ve kadınların olduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze için tribünlere pankart astı. Pankartlarda, "Gazze'ye insan olan sahip çıkar" ve "Gazze'de İnsanlık ölüyor." ifadeleri yer aldı.Sol çaprazdan ceza sahasına giren Hakim Ziyech, 2. dakikada kaleyi yokladı. Manchester savunması gole izin vermedi.Galatasaray seyircisinin de desteğiyle 3. dakikada bir pozisyon daha buldu. Hakim Ziyech ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.Manchester United, 11. dakikada Garnacho ile golü buldu. Bruno Fernandes'in pasıyla arka direkte topla buluşan Garnacho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Galatasaray'ın Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray penaltı bekledi.15. dakikada McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.VAR, oyunun hemen başlatılmamasını istedi ve 1 dakika boyunca inceleme sürdü. İnceleme sonrasında oyunun devam etmesi istendi.Manchester United, Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topta Bruno Fernandes, ceza sahası dışından çok şık vurdu ve topu ağlara gönderdi.Maçta tempo ikinci golden sonra düştü. Galatasaray'da Hakim Ziyech 32. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi top üstten auta gitti.Galatasaray, Manchester United maçında 2-2'yi buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.Sarı kırmızılı takım Icardi 43. dakikada topu ağlara gönderdi.Yardımcı hakem Icardi'nin kaydettiği golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. Sarı kırmızılı takımın oyuncuları bu karara tepki gösterdi. İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon çıkmadı ve devreye oyuncular bu skorla gitti.Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. Mertens'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Kaan vurdu ama top yan ağlarda kaldı.Galatasaray'ın yine çıkarken kaptırdığı topta MANU hızla sarı kırmızılıların ceza sahasına girdi. Wan-Bissaka son çizgiye inip içeri ortaladı. Boş pozisyondaki MCTominay, 55. dakikada düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Galatasaray farkı azaltmak adına baskısını sürdürürken, sarı kırmızılı takım sağ çaprazdan frikik kazandı. Topun başına geçen Hakim Ziyech çok sert vurdu, kaleci Onana'nın hatası sonrası top ağlara gitti. Galatasaray, 63. dakikada farkı 1' indirdi.Hakim Ziyech bu golden yalnızca 3 dakika sonra yine kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Onana'da kaldı.Kerem Aktürkoğlu müthiş golle takımı adına eşitliği yakaladı. Ziyech'in pasııyla savunma arkasına sarkan Kerem, sağ çaprazdan müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi.Galatasaray öne geçmek adına bu dakikalarda yüklenmeye başladı. Sergio Oliveira'nın 72. dakikada çektiği şut kaleci Onana'da kaldı.Galatasaray, beraberlik golünden sonra kalesinde ciddi ataklar gördü. MANU Pellistri ile 2 ciddi atağı değerlendiremedi.Manchester United'da Bruno Fernandes, yine ceza sahası dışından iyi bir şut çekti. Direğe çarpan top yandan auta gitti.11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.Manchester United, soyunma odasına 2-1 önde gitti.