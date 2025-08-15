GALATASARAY - KARAGÜMRÜK CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Bein Sports 1 izle: GS - Fatih Karagümrük maçı canlı izle

-Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda





Trendyol Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Trendyol Süper Lig'de bu Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, BarışGrbic, Ömer, Fatih, Balkovec, Çağtay, Doh, Johnson, Berkay, Serginho, Ahmet, TiagoSarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.İki futbolcunun süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında ileri uçta kullandığı Barış Alper'i ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da santrfor oynattı. Rakip fileleri 2 kez sarsan ve 1 asist yaparak maça damga vuran Barış Alper'in mücadelede de en uçta gol arayacak.Müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı.Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden "Cimbom", geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 12 karşılaşmayı da kazandı.Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı."Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek.İki takım, ligde daha önce 20 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.Galatasaray, rakibi ile sahasında oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, üçünde berabere kaldı. "Cimbom" bu maçlarda 16 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında mağlup olmadı.Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.