Galatasaray Kaç Yıldız Oldu? 2025

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu resmen Galatasaray oldu. Galatasaray kesin şampiyon oldu mu? sorusu da milyonlarca sarı-kırmızılı taraftar tarafından sorgulanıyor. Okan Buruk yönetiminde rekorlar kırarak tarih yazan Cimbom, 2025 yılında şampiyonluk için büyük çaba gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) her 5 şampiyonlukta bir yıldız verme kuralına göre, Galatasaray'ın 5. yıldıza ne kadar yaklaştığı, taraftarlar kadar rakipler tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, Galatasaray 5 yıldız oldu mu? Galatasaray toplam şampiyonluk sayısı kaç, hangi yıllarda şampiyon oldu?



GALATASARAY KAÇ YILDIZ OLDU?



2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu zaferle birlikte lig tarihindeki şampiyonluk sayısını 25'e yükseltmiştir. Sarı-kırmızılılar, bu tarihi başarıyla Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirerek formasında 5 yıldız taşıma hakkını elde etmiştir.



Galatasaray'ın Süper Lig Şampiyonlukları ve Yıldızların Kronolojisi



İşte Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25 şampiyonluğunun ve bu şampiyonluklar neticesinde formasına eklenen yıldızların kronolojik dökümü:



1. Yıldız (5 Şampiyonluk): 1962-63, 1968-69, 1970-71, 1971-72, 1972-73

2. Yıldız (10 Şampiyonluk): 1986-87, 1987-88, 1992-93, 1993-94, 1996-97

3. Yıldız (15 Şampiyonluk): 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2005-06

4. Yıldız (20 Şampiyonluk): 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18

5. Yıldız (25 Şampiyonluk): 2018-19, 2022-23, 2023-24, 2024-25



GALATASARAY 5 YILDIZ OLDU MU?



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallarına göre, Süper Lig'de her 5 şampiyonluk bir yıldızı temsil ediyor. Galatasaray, 25 şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı almaya hak kazandı ve 5 yıldız oldu. Bu başarı, sarı-kırmızılı taraftarlar için tarihi bir an ve kulübün ezeli rakipleri üzerindeki üstünlüğünü perçinleyecek.



GALATASARAY KAÇINCI KEZ ŞAMPİYON OLDU, TOPLAM ŞAMPİYONLUK SAYISI KAÇ?



Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. 1959 yılından itibaren düzenlenen Süper Lig'de, 2024-2025 sezonu sonuna kadar 25 şampiyonluk kazanan Galatasaray, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin (19 şampiyonluk) 6 şampiyonluk önünde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 1961-1962 sezonunda ilk şampiyonluğunu elde etmiş ve son olarak 2023-2024 sezonunda Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğunu kutlamıştı

Haber ile daha fazlasına ulaşın: