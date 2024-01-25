Galatasaray İstanbulspor izle, GS İstanbul maçı canlı linki
Haber Tarihi: 25 Ocak 2024 19:56 -
Güncelleme Tarihi:
25 Ocak 2024 19:56
Galatasaray İstanbulspor izle, GS İstanbul maçı canlı linki
Galatasaray İstanbulspor bein Sports canlı yayın linki | Galatasaray İstanbulspor maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Taraftarium24, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 22. hafta maçında Sivasspor ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Galatasaray İstanbulspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray İstanbulspor maçı şifresiz izleme detayları
Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi. Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 58 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı. İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Okan Buruk'tan forvet kararı; Zaha mı Icardi mi?
Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da kazanan kadro İstanbulspor maçında bozulmayacak. Forvette yine Zaha görev yapacak ve fizik olarak henüz hazır hale gelmeyen Icardi yedek soyunacak. Trabzon'da 2 gol, 1 asistle şov yapan Fildişi Sahilli yıldız, takımın gol silahı olacak. Sol bekte Kaan Ayhan ve sağ açıkta Barış Alper oynamaya devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın 11'inde tek değişiklik olacak. Sakat Abdülkerim'in yerine stoperde Davinson Sanchez görev alacak. Kart sınırındaki Sanchez, teknik heyet tarafından uyarıldı.
Galatasaray'ı Zaha ve Kerem Aktürkoğlu taşıyor
Galatasaray'da sol kanat oyuncularının performansı galibiyetlerde büyük rol oynuyor. Kerem Aktürkoğlu, Zaha'nın takıma katılmasıyla birlikte daha çok 'on numara' pozisyonunda forma giyerek yine üretken olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon kanatta görevlendirilen 25 yaşındaki milli oyuncu 10 gol, 14 asistle takımına önemli bir katkı sağlamıştı. Yıldız hücumcu, bu sezon kaçırdığı bazı gollerle eleştirilerin odağı olsa da performansıyla bu tepkilere net bir yanıt verdi. Bu sezon 33 maçta toplam iki bin 548 dakika süre alan Kerem 10 gol, 8 asiste ulaşarak önceki sezonki performansına yaklaştı. Crystal Palace'tan ayrılarak sezon başında Galatasaray'a imza atan Zaha da Aktürkoğlu gibi dönem dönem eleştirileri oklarının hedefinde yer almıştı. Fakat Fildişili oyuncu, bu tepkilerin yersiz olduğunu sahadaki performansıyla ve verdiği skor katkısıyla gösterdi. Kariyer rekoru 37 karşılaşmada 15 gol, 2 asist olan Zaha, Sarı-Kırmızılı formayı henüz 25 kez sırtına geçirmesine rağmen 9 gol, 4 asiste ulaştı. Mauro Icardi'nin yedek başladığı Trabzonspor mücadelesinde forvette görev alan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı 2 golle karşılaşmanın kahramanı olmuştu.
Mauro Icardi de düşüş var
Cim-Bom'un golcüsü Icardi'nin performansında ise geçtiğimiz sezona göre düşüş yaşanıyor. Şampiyon olarak bitirilen 2022-23'te tüm kulvarlarda 26 mücadelede forma giyen Arjantinli 23 gol, 8 asistle katkı sağladı. Bu sezon ise 28 karşılaşmada sahaya çıkan Mauro 17 gol, 6 asistte kaldı. Ligde Fenerbahçe ile oynanan mücadelede yüzüne aldığı darbe ile sakatlanarak 3 maçı kaçırdı. Trabzon mücadelesinin 82'nci dakikasında oyuna girdi. Taraftarlar, Icardi'nin bir an önce form tutarak geçtiğimiz sezonki performansını yakalamasını istiyor.
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maçın VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak oldu.
GALATASARAY İSTANBULSPOR FORM DURUMLARI
Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor. Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.
Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak. Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sahasında 27 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Evinde puan kaybetmeyen tek takım
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
Ligin en iyi savunma yapan takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 43 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 12 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Galatasaray ile İstanbulspor 48. randevuda
Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 105 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.