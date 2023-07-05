Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta,hangi kanalda? GS Hull City maçı ne zaman?

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin rakibi, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City. Henüz istediği transferleri yapamayan Sarı-Kırmızılı takımın sahaya ideal 11'inden uzak bir kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk özellikle bu maçta genç oyuncuların durumunu görmek ve 8 Temmuz'daki kamp kadrosuna karar vermek istiyor.Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.Mücadelenin GS TV'den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.Galatasaray-Hull City maçı kadorusu ve muhtemel ilk 11'leri açıklanmadı.Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmaları yaptı.İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı ekipte Nicolo Zaniolo izinli olduğu sebebiyle idmanda yer almazken milli takımlarda oldukları için izinli olan Sacha Boey ve Victor Nelsson takımla ilk çalışmada yer aldı.Galatasaray, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak.Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:Tarih: 10.07.2023Maç Saati: 19.30 (CET)Stadyum: Merkür Arena - GrazTarih: 14.07.2023Maç Saati: 19.30 (CET)Stadyum: Generali Arena - ViyanaTarih: 18.07.2023Maç Saati: 19.00 (CET)Stadyum: Merkür Arena - Graz: Avusturya, Türkiye'den 1 saat geridedir.