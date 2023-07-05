Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 17:14 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 17:14

Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta,hangi kanalda? GS Hull City maçı ne zaman?

GS Hull City maçı detayları belli oldu. Galatasaray-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaşacak. Şifresiz ekranlara geleceği açıklanan Galatasaray-Hull City maçı öncesi "Galatasaray-Hull City maçı ne zaman? Galatasaray-Hull City hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtları merak konusu. Detaylar haberimizde.

Galatasaray-Hull City maçı saat kaçta,hangi kanalda? GS Hull City maçı ne zaman?
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Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin rakibi, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City. Henüz istediği transferleri yapamayan Sarı-Kırmızılı takımın sahaya ideal 11'inden uzak bir kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk özellikle bu maçta genç oyuncuların durumunu görmek ve 8 Temmuz'daki kamp kadrosuna karar vermek istiyor.
GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Mücadelenin GS TV'den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI KADORUSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray-Hull City maçı kadorusu ve muhtemel ilk 11'leri açıklanmadı.

MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.

Hazırlıklar devam ediyor


Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmaları yaptı.

Sacha Boey ile Victor Nelsson döndü

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı ekipte Nicolo Zaniolo izinli olduğu sebebiyle idmanda yer almazken milli takımlarda oldukları için izinli olan Sacha Boey ve Victor Nelsson takımla ilk çalışmada yer aldı.

Avusturya'da üç hazırlık maçı oynayacaklar

Galatasaray, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC

Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 19.00 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

Not: Avusturya, Türkiye'den 1 saat geridedir.

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