Galatasaray Gaziantep maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan bazı maçların ertelendiği açıklandı.



Taraftarlar tarafından hangi maçların ertelendiği ve nedeni merak ediliyor.



GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI YOK MU?



Galatasaray ve Gaziantep FK arasında oynanacak olan karşılaşmanın TFF tarafından ertelendiği açıklandı.



GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?



TFF'nin yaptığı duyuruya göre sarı-kırmızılıların Gaziantep FK karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelendi.



GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?



Galatasaray ve Gaziantep FK arasında oynanacak olan karşılaşma 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde oynanacak.

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