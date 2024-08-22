Haber Tarihi: 22 Ağustos 2024 12:43 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 12:43

Galatasaray Gaziantep maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Gaziantep maçının TFF tarafından ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından karşılaşmanın neden ertelendiği gündem oldu. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Galatasaray Gaziantep maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan bazı maçların ertelendiği açıklandı.

Taraftarlar tarafından hangi maçların ertelendiği ve nedeni merak ediliyor.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI YOK MU?

Galatasaray ve Gaziantep FK arasında oynanacak olan karşılaşmanın TFF tarafından ertelendiği açıklandı.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

TFF'nin yaptığı duyuruya göre sarı-kırmızılıların Gaziantep FK karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelendi.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ve Gaziantep FK arasında oynanacak olan karşılaşma 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde oynanacak.
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