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Galatasaray'da Zaniolo, yeniden yolcu!

Galatasaray'a yeniden geri dönen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun yeniden Sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağı öne sürüldü.

calendar 01 Temmuz 2025 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Zaniolo, yeniden yolcu!
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Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo için Galatasaray, kararını verdi. İtalyan basınından çıkan haberlere göre Zaniolo ile yeniden yollar ayrılacak.

YENİDEN AYRILACAK

Nicolo Shira'nın haberine göre Zaniolo, bu yaz transfer döneminde yeniden Galatasaray'dan ayrılacak.


LA LIGA'DAN TEKLİF ALDI

Torino'ya satın alma opsiyonuyla önerilen Zaniolo, İtalya ekibinde ilk öncelik değil. Zaniolo, La Liga'da yer alan bir kulüpten teklif aldı.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



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