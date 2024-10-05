Galatasaray'da maaşlar tamam, sıra primde

Galatasaray yönetimi, maaş ve bonservis taksitlerini ödedi ancak futbolcular hâlâ şampiyonluk primlerini alamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da maaşlar tamam, sıra primde
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05 Ekim 2024 12:00
Son dönemde ödeme sıkıntısı yaşayan Galatasaray'da hâlâ geçen sezondan oyunculara borç var. Yönetim, 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan futbolcuların şampiyonluk primlerini ödemedi.

FUTBOLCULAR BOZULDU

Haziran ayından bu yana primlerin yatmasını bekleyen Sarı-Kırmızılı oyuncuların bu duruma bozulduğu öğrenildi.

MİLLİ ARADA YATIRMAYA ÇALIŞACAKLAR

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satışından gelen parayla biriken maaş ve bonservis taksitlerini kapatan yönetimin, milli arada şampiyonluk primlerini yatırmaya çalışacağı gelen haberler arasında... 

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