Galatasaray'da maaşlar tamam, sıra primde

Son dönemde ödeme sıkıntısı yaşayan Galatasaray'da hâlâ geçen sezondan oyunculara borç var. Yönetim, 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan futbolcuların şampiyonluk primlerini ödemedi.
FUTBOLCULAR BOZULDU
Haziran ayından bu yana primlerin yatmasını bekleyen Sarı-Kırmızılı oyuncuların bu duruma bozulduğu öğrenildi.
MİLLİ ARADA YATIRMAYA ÇALIŞACAKLAR
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satışından gelen parayla biriken maaş ve bonservis taksitlerini kapatan yönetimin, milli arada şampiyonluk primlerini yatırmaya çalışacağı gelen haberler arasında...
FUTBOLCULAR BOZULDU
Haziran ayından bu yana primlerin yatmasını bekleyen Sarı-Kırmızılı oyuncuların bu duruma bozulduğu öğrenildi.
MİLLİ ARADA YATIRMAYA ÇALIŞACAKLAR
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satışından gelen parayla biriken maaş ve bonservis taksitlerini kapatan yönetimin, milli arada şampiyonluk primlerini yatırmaya çalışacağı gelen haberler arasında...