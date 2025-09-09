09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Galatasaray'da kritik viraj!

Galatasaray, gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul öncesinde kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu süreçten alınacak sonuçlar, Başkan Dursun Özbek'in elini güçlendirecek ya da transfer dönemindeki rekor harcamalar nedeniyle yönetime yönelik sert eleştirilerin fitilini ateşleyecek.

Galatasaray önümüzdeki günlerde sadece sahada değil, kulüp içi gelişmelerde de önemli dönemeçlere girecek. Özellikle gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul'un atmosferinin, alınacak saha sonuçlarına bağlı olarak şekilleneceği öğrenildi.

MALİ GENEL KURUL'UN SEYRİ

18 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Olağan Mali Genel Kurul'a, sarı-kırmızılı takım iyi sonuçlarla girebilirse Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin elinin güçleneceği ifade edildi. Ancak kötü sonuçların gelmesi durumunda, bu yaz transfer döneminde yapılan rekor harcamalar üzerinden sert eleştirilerin yönetime yöneleceği kaydedildi.


ZORLU FİKSTÜR

Galatasaray bu dönemde ligde Eyüpspor (D), Konyaspor, Alanyaspor (D) ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Avrupa arenasında ise 18 Eylül'de deplasmanda Almanya temsilcisi Frankfurt, 30 Eylül'de ise Rams Park'ta İngiltere devi Liverpool ile oynanacak.

AVRUPA SONUÇLARI BELİRLEYİCİ

Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek skorların özellikle Mali Genel Kurul öncesinde yönetimin konumunu güçlendirebileceği veya zayıflatabileceği dile getiriliyor. 

