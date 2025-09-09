Galatasaray'da kritik viraj!

Galatasaray önümüzdeki günlerde sadece sahada değil, kulüp içi gelişmelerde de önemli dönemeçlere girecek. Özellikle gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul'un atmosferinin, alınacak saha sonuçlarına bağlı olarak şekilleneceği öğrenildi.
MALİ GENEL KURUL'UN SEYRİ
18 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Olağan Mali Genel Kurul'a, sarı-kırmızılı takım iyi sonuçlarla girebilirse Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin elinin güçleneceği ifade edildi. Ancak kötü sonuçların gelmesi durumunda, bu yaz transfer döneminde yapılan rekor harcamalar üzerinden sert eleştirilerin yönetime yöneleceği kaydedildi.
ZORLU FİKSTÜR
Galatasaray bu dönemde ligde Eyüpspor (D), Konyaspor, Alanyaspor (D) ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Avrupa arenasında ise 18 Eylül'de deplasmanda Almanya temsilcisi Frankfurt, 30 Eylül'de ise Rams Park'ta İngiltere devi Liverpool ile oynanacak.
AVRUPA SONUÇLARI BELİRLEYİCİ
Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek skorların özellikle Mali Genel Kurul öncesinde yönetimin konumunu güçlendirebileceği veya zayıflatabileceği dile getiriliyor.
