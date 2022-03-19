Galatasaray'da kritik toplantı! Transfer istedi

Avrupa Ligi'ne veda edilmesiyle henüz mart ayında hedefsiz kalan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi işi sıkı tutmak istiyor. Başkan Burak Elmas, pazar günü 16.00'da oynanacak Gaziantep FK maç sonrası harekete geçecek.



Elmas, Sportif Direktör Sensibile ve Teknik Direktör Torrent ile bir araya gelerek önümüzdeki yılın planlamasını yapacak. Takımdan gidecek ve kalacak isimler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Sözleşmeleri sona erecek futbolcular hakkında değerlendirme yapılacak.



ORTA SAHA İSTİYOR



İspanyol teknik adamın, oyun planına uygun iki orta saha oyuncusu istediği biliniyor. Bu alanda çalışma yapma görevi ise Sportif Direktör Sensibile'nin omuzlarında yer alıyor.



Başkan Elmas'ın, İtalyan direktöre, satılması muhtemel futbolcular için de sınır çizeceği ve belirlenen miktarın altına kesinlikle inilmeyeceği talimatını vereceği ifade edildi. Kerem, Marcao, Nelsson gibi isimlerin yerine isim bulmadan takımdan gitmesine izin verilmeyeceği de kulüpten gelen haberler arasında yer alıyor.





İLGİLİ VİDEO