Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 4-2'lik skorla kazandı.



Çaykur Rizespor, 8. dakikada Gedson Fernandes'in frikik golüyle öne geçti. Gedson, Süper Lig'deki ilk golünü eski takımı Galatasaray'a karşı kaydetti.



Galatasaray, 40. dakikada Patrick Van Aanholt'un golüyle fileleri havalandırdı. Van Aanholt, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti.



Çaykur Rizespor, 49. dakikada Tyler Boyd'un ceza sahası dışından attığı golle tekrar öne geçti. Galatasaray, 2011'den sonra ilk kez 1 maçta ceza sahası dışından 2 gol birden yedi.



GOMIS KAÇIRDI, BABEL KAÇIRMADI



Galatasaray, 64. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Bafetimbi Gomis, kaleci Tarık Çetin'e takıldı. Geçen hafta Göztepe'ye karşı kritik 2 penaltıyı da gole çeviren Fransız golcü, bu kez beraberlik fırsatını geri çevirdi.



Galatasaray, 69. dakikada VAR uyarısıyla bir kez daha penaltı kazandı. Gomis penaltıyı Babel'in kullanmasını istedi. Topun başına gelen Ryan Babel, 70. dakikada skora eşitliği getirdi.



VAN AANHOLT'TAN GALİBİYET GOLÜ



Patrick Van Aanholt 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Van Aanholt, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.



Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano, 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



GOMIS SKORU BELİRLEDİ



Bafetimbi Gomis, 90+8. dakikada skoru belirleyen golü attı.



Evinde 4 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 35'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Çaykur Rizespor, 23 puanda kaldı.



Galatasaray, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.



DOMENEC TORRENT'TEN 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, geçen hafta Göztepe'yi 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Ömer Bayram, Erick Pulgar ve Ryan Babel'i yedeğe çekerken, Halil Dervişoğlu'nu ise kadroya almadı.



İspanyol teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında bu futbolcuların yerlerine Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'a forma verdi.



Galatasaray maça Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Ömer Bayram, Erick Pulgar ve Ryan Babel'in yanı sıra İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz, Semih Kaya, Sofiane Feghouli ve Sacha Boey oturdu.



Ev sahibi ekipte Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Olimpiu Morutan ve Arda Turan da maçın kadrosuna alınmadı.



TAKIM VE TARAFTARDAN OMAR'A DESTEK



Galatasaraylı futbolcular ile taraftarlar, yaşadığı talihsiz kaza sonrası ilk kez Nef Stadı'nda maça çıkan Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'ye destek verdi.



Sarı-kırmızılı futbolcuların saha kenarında koridor oluşturarak karşıladıkları Elabdellaoui, takım arkadaşlarına sarıldıktan sonra tribünlere gitti.



Norveçli futbolcu, kendisine tezahüratlarla destek veren tribünlere "üçlü" çektirdi.



Bu arada taraftarlar, kale arkasındaki tribüne üzerinde İngilizce "Tekrar hoş geldin Omar" yazısının bulunduğu pankart astı.



GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ



Galatasaraylı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.



Taraftarlar, maç öncesindeki anonsta ismi okunduğu sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.



Çaykur Rizespor aleyhine de tezahürat yapan taraftarlar, "Rizespor kümeye" diye bağırdı.



BÜLENT KORKMAZ VE GEDSON, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI



Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, maçta eski takımları Galatasaray'a rakip oldu.



Bülent Korkmaz, uzun süre formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da bir dönem teknik direktörlük görevinde de bulundu.



Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes de eski takımına karşı maça ilk 11'de başladı.



Bu arada Çaykur Rizesporlu futbolcular seremoniye "Savaşı durdurun" ifadesinin bulunduğu pankartla çıkarken, stat tribünlerine de "Savaşa hayır" pankartı asıldı.



GALATASARAY ÖNDE PRESLE BAŞLADI



Mücadele tempolu başladı. Galatasaray, oyunu sete çevirmek yerine ön alanda agresif pres yapıp kazandığı toplarla direkt hücumlar denedi.



Ev sahibi ekip, agresif pres ve direkt hücumla henüz 2. dakikada net bir penaltı kazandı. Berkan'ın kazandığı topta Mustafa Muhammed, pasını Emre Kılınç'a verdi. Emre, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.



GEDSON FERNANDES'TEN FRİKİK GOLÜ



Çaykur Rizespor, 8. dakikada Gedson'un serbest vuruştan attığı golle takımını öne geçirdi.



Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in, doğrudan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda falso alan top kaleci Inaki Pena'nın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.



Gedson, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü eski takımı Galatasaray'a karşı attı.



VAN AANHOLT EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan sonra baskısını artırdı. Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'in taşıdığı toplar dışında oyunda varlık göstermekte zorlandı. Ev sahibi ekip, üst üste ataklarına karşın pozisyon üretmekte zorlandı.



Hücum alanında ilk kez 40. dakikada üst üste paslar yapan Galatasaray, Van Aanholt ile golü buldu.



Kerem, Berkan, Van Aanholt arasında gerçekleşen paslaşmalar sonucunda topla buluşan Patrick Van Aanholt, ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayak içiyle uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu Tarık Çetin'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.



İlk yarının sonunda Galatasaray, üstünlük golü için baskı kursa da ilk devre 1-1 sona erdi.



RİZESPOR, TYLER BOYD'UN GOLÜYLE BAŞLADI



Mücadelenin ikinci yarısına Çaykur Rizespor golle başladı.



Karşılıklı top kayıplarıyla geçen bölümün ardından Çaykur Rizespor, ilk atağında golü buldu.



49. dakikada Pohjanpalo'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Tyler Boyd'un, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşta top Pena'nın solundan, '90' diye tabir edilen yere gitti ve ağlarla buluştu.



Galatasaray, Boyd'un golünden sonra daha çok kısa paslarla oynamaya başladı ve oyunun kontrolünü aldı. Oyunu Rizespor'un yarı alanına yakın ve baskı kuran Galatasaray, üst üste kanat ortaları yapmaya başladı.



Domenec Torrent, oyuna ilk müdahalesini 57. dakikada yaptı. Mustafa Muhammed yerine Bafetimbi Gomis, Emre Kılınç yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.



GOMIS PENALTIDAN FAYDALANAMADI



Galatasaray, 62. dakikada penaltı kazandı. Tarık Çetin'in, Bafetimbi Gomis'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Alper Ulusoy'dan gelen onay üzerine vuruşun kullanılmasını istedi.



64. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Bafetimbi Gomis, topu sol köşeye vurdu ancak Tarık Çetin uzanarak penaltıyı çıkardı.



RYAN BABEL PENALTIYLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Çaykur Rizespor'da Phiri yerine Bryan Dabo, Pohjanpalo yerine Papiss Cisse oyuna dahil oldu ve Bülent Korkmaz ilk değişikliklerini 65. dakikada yapmış oldu.



Galatasaray, maçtaki ikinci penaltısını 68. dakikada kazandı. Tarık Çetin'in, Kerem Aktürkoğlu'na ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk, önce aut kararı verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.



Bafetimbi Gomis, bu kez penaltıyı Ryan Babel'in kullanmasını istedi. 70. dakikada topun başına gelen Ryan Babel, topu sol köşeye vurdu ve ağları havalandırdı.



GALATASARAY'DAN 'TİKİ-TAKA' GOLÜ



Çaykur Rizespor, 2-2'den 1 dakika sonra Tyler Boyd ile gole yaklaştı. Amerikalı oyuncunun sert şutu Pena'da kaldı.



Beraberlik sonrası her iki takım da üstünlük golü için riskler almaya başladı. Ancak, alınan risklerle birlikte top kayıpları da arttı ve bu dakikalarda net pozisyonlar olmadı.



Galatasaray, bu zinciri kıran takım oldu ve 87. dakikalarda üst üste yaptığı paslaşmalar sonucu Patrick Van Aanholt ile golü buldu.



Hollandalı oyuncu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.



BAFETIMBI GOMIS SKORU BELİRLEDİ



Maçın son bölümünde Çaykur Rizespor, eşitlik golü için tüm riskleri aldı. Galatasaray ise kontrataklarla etkili oldu.



Rizespor'da Fabricio 90+2. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Galatasaray, 90+8. dakikada kontraatakla golü buldu. Bafetimbi Gomis, maçın skorunu belirleyen golü attı.



Galatasaray, Çaykur Rizespor'a karşı mücadeleyi 4-2'lik üstünlükle tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içinde Holmen'e baskı yapan Berkan'dan seken top yükseklik kazanarak altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda topu kontrol etmekte zorlanınca şut açısını kaybetti. Mısırlı golcü, pasını sağındaki Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin uzak köşeye plase vuruşunda top üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın bölgede topla buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Kaleye yönelen top, üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'in şık golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisinin arasındaki bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernandes geçti. Dar açıya rağmen doğrudan kaleyi düşünen Portekizli orta saha oyuncusunun vuruşunda kaleci Pena'yı geçen meşin yuvarlak uzak köşeden iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Cicaldau'nun sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahasındaki Berkan Kutlu'ya aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden geriden gelen Van Aanholt'a verdi. Hollandalı sol bekin, ceza sahası dışı sol çaprazda yerden vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Kerem'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Berkan'a bıraktı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda top üstten auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada konuk takım bir kez daha öne geçti. Ceza sahasına gelen yüksek topu Nelsson ile mücadele eden Pohjanpalo kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Elabdellaoui'den önce meşin yuvarlağı alan Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un sert şutunda, kaleci Tarık soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

62. dakikada ceza sahası içinde sağdan gelen ortaya yükselen Gomis, kafayla topa müdahale ettikten sonra kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gomis'in vuruşunda, Tarık sağına yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

68. dakikada Galatasaray bu kez Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'tan kurtardıktan sonra yerde kaldı. VAR odasında bulunan Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti.

70. dakikada penaltıyı kullanan Babel, Tarık ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-2.

71. dakikada Boyd'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Pena direk dibinde güçlükle topu yumrukladı.

72. dakikada Cicaldau'nun sağdan kullandığı kornerde Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktasındaki Marcao'nun önünde kaldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun vuruşunda, kaleci Tarık topun ağlara gitmesine engel oldu.

87. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası gerisindeki Van Aanholt'a verdi. Bu oyuncu topu ceza sahasındaki Berkan'a aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Seri bir şekilde tek paslarla top Berkan'dan, Feghouli'ye Feghouli'den de koşusunu sürdüren Van Aanholt'a geldi. Altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncu, plaseyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

90+8. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gomis, uzun mesafe topu sürerek kaleci Tarık Çetin'i çalımladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-2.



Stat: Nef

Hakemler: Ümit Öztürk, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 57 Babel), Cicaldau (Dk. 79 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed (Dk. 57 Gomis)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Baiano, Holmen, Ponck, Eren Albayrak, Phiri (Dk. 65 Dabo), Fernandes, Yusuf Sarı (Dk. 74 Deniz Hümmet), Boldrin (Dk. 84 Mendes), Boyd (Dk. 84 Bolasie), Pohjanpalo (Dk. 66 Cisse)

Goller: Dk. 8 Fernandes, Dk. 49 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 40 ve 87 Van Aanholt, Dk. 70 Babel (Penaltıdan), Dk. 90+8 Gomis (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Baiano (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ponck, Dk. 43 Holmen, Dk. 63 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 19 Elabdellaoui, Dk. 24 Emre Kılınç, Dk. 37 Mustafa Muhammed, Dk. 83 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+1 Taylan Antalyalı, Dk. 90+4 Pena (Galatasaray)





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