Galatasaray'da başkanlık rakamı: 1200 oy!

Galatasaray'da 5 adayın yarışacağı kongreye pandemi şartları ve tatil dönemine denk gelmesi yüzünden yüksek katılım beklenmiyor. Son seçimde 4 bin 93 üye oy kullanmıştı. Yeni başkan 1100-1200 oyla seçilebilir.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da başkanlık rakamı: 1200 oy!
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11 Haziran 2021 08:10
Galatasaray Kulübü'nde 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek başkanlık seçimi çok adaylı ama katılım o kadar gözükmüyor.

Sarı-kırmızılı camiada aday enflasyonunun yaşandığı seçime katılımın aynı coşkuda olmayacağı öngörülüyor. Son seçimde katılımın 4 bin 93 olarak gerçekleştiği ancak bu sefer pandemi şartları ve tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle bu rakamın çok fazla geçilmesinin de söz konusu olmadığı belirtildi.

Işın Çelebi'nin yarıştan çekildiğini açıklamasından sonra 5 adayın gireceği genel kurula yaklaşık 4 bin kongre üyesinin katılarak oy kullanması bekleniyor.

Seçimde bir adayın ipi önde göğüslemesi için ise 1100-1200 civarı oy alınması gerektiği adaylar tarafından tahmin ediliyor. Bu nedenle adaylar her oyun kendileri için çok fazla önemi olduğunun farkında.

Yüzde 70 karşı oy

Başkan adayları tarafından yurt içinden ve yurt dışından üyelerin sandığa getirilip, oy kullanması için için çeşitli çalışmalar da yapılıyor. Her bir oyun öneminin farkında olan başkan adayları ellerinde hazirun listesi olmaması handikapına rağmen ulaşabildikleri ölçülerde üyeleri sandığa getirmeye çalışıyor. 

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