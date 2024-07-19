Galatasaray'da Baran'a yakın takip

Galatasaray, Arda Kardzhali'ye kiralık olarak gönderdiği Özgür Baran Aksaka'yı yakından takip edecek.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da Baran'a yakın takip
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19 Temmuz 2024 08:36
Bulgaristan kulüplerinden Arda Kardzhali'ye kiralık olarak verilen genç orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'nın buradaki performansı, Galatasaray tarafından yakından takip edilecek.

21 yaşındaki ön liberonun satın alma opsiyonunun Bulgar temsilcisine verilmediği öğrenildi.

Galatasaray, Baran Aksaka için yaptığı açıklama şu açıklamaları kullanmıştı;

"Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır."




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