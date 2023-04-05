Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 11:30 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 11:30

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? GS-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu sporseverler tarafından takip ediliyor. Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir çeyrek final mücadelesi için kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? GS-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Medipol Başakşehir'i yenerek adını yarı finale yazdırmak isteyen Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Başakşehir 24 aralık tarihinde çekilen kura kapsamında eşleşti. İddialı iki takımın arasındaki maçların belirlenen tarihlere göre 28 Şubat tarihlerinde oynanması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından maçların ertelendiği öğrenildi. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları takvime göre 28 Şubat, 1, 2 Mart, yarı final maçları 4,5 Nisan, 25,26 Nisan tarihlerinde oynanması bekleniyor.
Ertelenen Galatasaray Başakşehir maçının ise 1 ile 2 Mart tarihlerinde oynanması bekleniyor.

Buna göre Galatasaray Başakşehir maçı 1 Mart 2023'te oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçının Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayımlandığı A Spor'da ekranlara gelmesi bekleniyor. Çeyrek final mücadelesinin saat 20:00'de başlaması bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11

Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka


OKAN BURUK İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 4 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası 


Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi Başakşehir oldu. Trabzonspor, Ankaragücü ile eşleşti ve Sivasspor'un rakibi Gaziantep FK oldu.

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Başakşehir
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