Haber Tarihi: 01 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 11:25

FSM neden kapalı, ne zaman açılacak? 1 Eylül 2024

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliği ile Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında 800'e yakın yerli ve yabancı sporcu yarışacak. Bu kapsamda, Beykoz'da bazı yollar 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günleri trafiğe kapatılacak.

FSM neden kapalı, ne zaman açılacak? 1 Eylül 2024
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İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle organize edilen etkinlikte yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonun 1 Eylül Pazar günkü bisiklet etabı için 05.00-09.30 saatleri arasında Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası 05.30-9.30 saatlerinde kapalı olacak. Avrupa-Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri-Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa-Asya) 05.30-9.30 arası araç trafiğine kapatılacak, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyrine devam edecek.

Koşu parkuru için ise Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.
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