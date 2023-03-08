Haber Tarihi: 08 Mart 2023 17:18 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 17:18

Fitre ne zaman verilir? 2023 Diyanet fitre miktarını açıkladı!

Fitre ne kadar, Ramazandan önce fitre verilir mi soruları demprem felaketinin ardından gündeme geldi. 2023 fitre bedeli ile depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlar, Ramazandan önce fitre verilir mi, fitre kimlere verilir merak ediyorlar. Diyanet 2023 fitre bedeli ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, fitre ne kadar 2023, kaç TL? Ramazan'dan önce fitre verilir mi, kimlere verilir? Diyanet açıklaması haberimizde...

Fitre ne zaman verilir? 2023 Diyanet fitre miktarını açıkladı!
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Fitre bedeli, her sene Ramazan ayı öncesinde duyuruluyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, yaptığı toplantının ardından 2023 fitre miktarını açıkladı. Peki, Ramazandan önce fitre verilir mi Diyanet? Fitre ne kadar, kimlere verilir? İşte detaylar...
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Vacip oluşu, sünnetle sabittir.

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şafi mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

FİTRE NE KADAR 2023?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 yılı fitre miktarınoı da açıklandı. Buna 2023 yılı fitre miktarı 70 TL olarak belirlendi.

 

RAMAZANDAN ÖNCE FİTRE VERİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı sonrasında aldığı kararla vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesinin caiz olup olmadığı sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.


 
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