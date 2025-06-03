Filenin Sultanları Fransa maçı ne zaman? Fransa - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, VNL'de fırtınalar estirecek. 3 hafta boyunca haftalık olarak dört maça çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikinci haftası İstanbul'da olacak. A Milliler ilk maçına Pekin'de Fransa karşında çıkacak. Voleybol severler ise ''Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FİLENİN SULTANLARI FRANSA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk sınavı Fransa karşısında olacak. Maç 4 Haziran günü saat 06:30'da TRT Yıldız ekranlarından canlı olarak aktarılacak.
Maçın kadrosu da şöyle:
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
Haftanın diğer maçları da:
6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)
7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
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