Filenin Sultanları Fransa maçı ne zaman? Fransa - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, VNL'de fırtınalar estirecek. 3 hafta boyunca haftalık olarak dört maça çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikinci haftası İstanbul'da olacak. A Milliler ilk maçına Pekin'de Fransa karşında çıkacak. Voleybol severler ise ''Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor.



FİLENİN SULTANLARI FRANSA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk sınavı Fransa karşısında olacak. Maç 4 Haziran günü saat 06:30'da TRT Yıldız ekranlarından canlı olarak aktarılacak.



Maçın kadrosu da şöyle:



Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın



Haftanın diğer maçları da:



6 Haziran 2025

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)



7 Haziran 2025

TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)



8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

Haber ile daha fazlasına ulaşın: